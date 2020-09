Monsignor Cevolotto, sabato l'ordinazione episcopale nel tempio di San Nicolò

Grande attesa a Treviso per l’imminente ordinazione episcopale di monsignor Adriano Cevolotto, per sette anni vicario generale della diocesi trevigiana, prima al fianco del vescovo Gardin e da un anno stretto collaboratore del vescovo Tomasi.

Monsignor Cevolotto, 62 anni, è stato scelto da papa Francesco come nuovo vescovo della diocesi di Piacenza–Bobbio. Sabato 26 settembre, dalle ore 10, nel tempio di San Nicolò a Treviso, ci sarà la celebrazione eucaristica con il rito di ordinazione. Presiederà la celebrazione il vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Co-consacranti saranno monsignor Gianni Ambrosio, amministratore apostolico della diocesi di Piacenza-Bobbio, e l’arcivescovo di Modena-Nonantola, monsignor Erio Castelluci. In tutto saranno 15 i vescovi concelebranti e quasi 200 i sacerdoti. A causa delle attuali limitazioni dovute alle norme anti-covid, la partecipazione alla messa prevede un numero limitato di persone, munite del pass che è già stato distribuito in diocesi secondo dei criteri di rappresentanza. Ci sarà anche un nutrito gruppo di fedeli dalla diocesi di Piacenza-Bobbio. Per permettere la massima partecipazione di tutti coloro che lo desiderano, la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Antenna 3 Nordest (canale 13 del digitale terrestre), e in streaming sul sito della “Vita del popolo” e sul canale Youtube della diocesi di Treviso.