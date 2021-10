Ordine Ingegneri di Treviso: Eva Gatto è il primo presidente donna della storia

Eva Gatto è il primo presidente donna dalla fondazione, ormai quasi centenaria, dell'Ordine di Treviso, avvenuta nel 1923. A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso per il quadriennio 2021- 2025, lo scorso 21 settembre sono stati eletti a componenti del consiglio 15 iscritti, mentre le cariche sono state invece attribuite martedì sera.

Cinquantenne di Quinto di Treviso, laurea in Ingegneria Civile sezione Edile presso l’Università di Padova; consulente tecnico d’ufficio e perito stimatore presso il Tribunale di Treviso, Eva Gatto esercita la libera professione dal 1998 nel proprio studio di Quinto di Treviso; da allora opera nel campo della progettazione, direzione lavori, supervisione professionale e coordinamento delle attività di cantiere di interventi nell’ambito della conservazione, del restauro e riuso architettonico principalmente di edifici storici. La presidente è anche restauratrice di beni culturali a seguito del riconoscimento del titolo da parte del Ministero per i Beni e le attività Culturali ed è socia della ditta di famiglia che opera dal 1950 dell’ambito del restauro attuando interventi su beni sottoposti a tutela artistica, storica, ambientale ed architettonica.

“Il compito principale del nostro ordine professionale è quello di tutelare gli interessi di tutti i propri iscritti e più in generale della collettività”, dichiara dopo la nomina: ora guiderà un Consiglio composto da ingegneri specializzati nei settori civile-ambientale, industriale e dell’informazione. “I nostri principali obiettivi per i prossimi quattro anni saranno valorizzare e promuovere la figura dell’ingegnere, curare una formazione integrale, adeguata e di qualità, in collaborazione con il mondo accademico, che prepari gli ingegneri alle sfide del presente e del futuro, sviluppando competenze aggiornate. Vogliamo anche promuovere la partecipazione attiva alla vita dell’ordine, in quanto luogo di confronto, di condivisione di esperienze e di accrescimento professionale e culturale, di un numero sempre maggiore di iscritti. Favoriremo l’erogazione di servizi di qualità agli iscritti garantendo una sempre maggiore efficienza dell’ordine stesso”.



Questi i nomi degli eletti:

Presidente: ing. GATTO Eva

Segretario: ing. SARTOR Federico

Tesoriere: ing. BERNARDI Piero



Consiglieri: ing.i. BATTISTELLA Francesco

ing. BISCARO Enrico

ing. BUSATTO Renzo

ing. FURLAN Gessica

ing. GHIRARDO Massimo

ing. GRANATA Alberto

ing. MANCUSO Sonia, Domenica, Elvira

ing. PREITE Angelo

ing. SCOTTA Roberto

ing. TAFFARELLO Luca

ing. TESSER Leonardo

ing. TURCHETTO Alessandro