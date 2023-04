Addio a Ornella Serafini, imprenditrice simbolo dell'abbigliamento per bambini

La storia di Ornella Serafini è l’emblema delle eccellenze artigiane del nostro territorio: partendo da una passione per il ricamo e da una grande abilità nel campo tessile il suo marchio è arrivato a “sfilare” nelle più importanti fiere di settore. Lunedì 17 aprile, in serata, è mancata all’età di 86 anni. Poco meno di un anno fa, il 24 maggio del 2022 era improvvisamente mancato anche il marito Cesare Bertelli, storico componente dell’associazione Casartigiani Treviso: assieme avevano dato vita a un’importante storia aziendale che continua ancora oggi sotto la guida dei figli Orietta e Francesco.

La storia

Il marchio “Ornella” nacque nel 1970, frutto del passaparola, consolidandosi poi negli anni a venire fino a diventare un punto di riferimento del made in Italy, ospite di importanti fiere come “Pitti Immagine Bimbo”. Ornella Serafini fin da giovanissima aveva lavorato nel settore tessile, dopo il matrimonio iniziò a realizzare vestitini personalizzati e maglioncini per i propri figli. La sua maestria e il buon gusto conquistarono parenti e amici che iniziarono subito a commissionarle qualche pezzo unico. Ornella Serafini si specializza così nella realizzazione di tutine di ciniglia e spugna ricamate a mano e gli ordini man mano aumentano. Determinante per la svolta aziendale di questa attività è anche il ruolo del marito Cesare Bertelli, che lavora come rappresentante nel settore dei generi alimentari e intuisce le potenzialità di sviluppo di questa piccola impresa famigliare. Tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, Ornella rifornisce le più importanti boutique italiane e straniere nella nicchia dell’abbigliamento di alta gamma per bambini. Nello stesso periodo il laboratorio si sposterà dall’iniziale sede di Frescada a quella, attuale, di Dosson di Casier.

Il cordoglio

Il consiglio direttivo di Casartigiani - Artigianato Trevigiano si unisce al dolore della famiglia ed esprime la propria vicinanza ai figli Orietta e Francesco a cui spetta oggi il compito di prendere il testimone lasciato dai genitori. I funerali di Orietta Serafini saranno celebrati venerdì 21 aprile alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Dosson di Casier.