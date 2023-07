“Omaggio a Margherita Lotti”, si è chiusa la prima edizione del concorso artistico

Margherita Lotti, giovane artista orsaghese, è improvvisamente scomparsa a dicembre del 2021. Appassionata di arte, le sue prime pennellate le ha lasciate all’interno dell’Istituto I. Nievo di Orsago, continuando poi il suo percorso al Liceo Artistico di Treviso e all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Con la volontà di ricordare la compagna, la classe 1991 di Orsago ha ideato e progettato, in collaborazione con gli insegnanti della Scuola Media, e in particolare con la professoressa di arte un concorso artistico per gli alunni delle classi terze a lei intitolato. Il progetto ha permesso ad ogni studente di sperimentare la pittura su tela, realizzando una propria opera ispirata all’arte di Margherita.

Lei, amante di elefantini, diamanti, fragole, gelati, colori brillanti e linee sottili, si ispirava alle opere Pop Art di Andy Warhol, alle sculture multicolore del giapponese Takashi Murakami e Jeff Koons, proiettando lo spettatore in un mondo onirico, fanciullesco e spensierato. Il cupcake, particolarmente presente nella produzione di Margherita, è stato il soggetto scelto per il tema della prima edizione del concorso, avviata a gennaio 2023. All’interno di uno strutturato percorso didattico, i ragazzi hanno dapprima studiato le correnti e le tecniche artistiche a cui Margherita si ispirava, per poi cimentarsi nella realizzazione della propria tela, completandola alla chiusura dell’anno scolastico.

I vincitori, Giada, Francesco e Lorenzo, sono stati premiati l’ultimo giorno di scuola alla presenza della famiglia e della classe 1991. Tutte le tele sono state esposte e sono tuttora presenti presso la sala Possamai del Centro Polifunzionale di Orsago. Oltre ad aver suscitato un grande entusiasmo nei ragazzi, il progetto è stato l’occasione per discutere in classe di alcuni temi fondamentali legati alla costruzione di una rete educativa, che vede la scuola in primo piano all’interno del sistema territoriale: la sicurezza stradale, il valore dell'amicizia e della famiglia.

Si è quindi conclusa con successo la prima edizione del concorso “omaggio a Margherita Lotti”, che non sarebbe stato possibile realizzare senza l’aiuto del gruppo Scout di Orsago, il prezioso contributo di Banca della Marca, che ha finanziato materiali necessari e premi per gli studenti, e il sostegno dei genitori di Margherita, Alberta e Leonio, e della sorella Valentina. Ci si augura che questa sia solo la prima di una serie di proposte indirizzate ai bambini e ragazzi del territorio, con lo scopo di stimolare una creatività che esca dall’ordinario e ravvivare il senso di comunità.