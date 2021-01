Conegliano, l'ospedale di comunità torna Covid free

La curva dei ricoveri e dei contagi resta in calo per la provincia di Treviso. Domenica 24 gennaio la Marca è scesa sotto la soglia delle 4mila persone attualmente positive. Un dato ancora molto alto ma in sensibile diminuzione rispetto alle settimane scorse.

Insieme ai contagi, decresce anche la curva dei ricoveri ospedalieri ed è proprio grazie a quest'ultimo dato che l'ospedale di comunità a Conegliano è tornato ad essere "Covid free". Nuovi, eventuali, pazienti positivi saranno dirottati su altri centri ospedalieri (come il Covid hospital di Vittorio Veneto), tenendo l'ospedale di comunità libero da nuovi ricoveri. Un primo segnale di lento ritorno alla normalità per l'attività ospedaliera dell'Ulss 2. Nei prossimi giorni la speranza è quella di liberare da pazienti Covid anche l'ospedale di Oderzo che, secondo l'ultimo bollettino di Azienda Zero, ospita ancora 13 ricoveri in area non critica (quasi tutti vicini alle dimissioni) e un solo paziente in terapia intensiva. In questo modo l'azienda sanitaria trevigiana potrà tornare a pianificare le attività ordinarie di reparti e ambulatori che potranno riprendere le visite e le operazioni extra-Covid. Sono i segnali di un primissimo ritorno alla normalità, ancora molto lontana visto che il dato sui decessi rimane in crescita e il timore del personale Ulss 2 è che l'emergenza possa crescere di nuovo da un giorno all'altro. Le prossime settimane saranno cruciali. Domenica 24 gennaio, intanto, la provincia di Treviso ha fatto registrare il record di guariti in Veneto: 54.997 persone in totale