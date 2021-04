Ospedale di Montebelluna, la dottoressa Barbato è il nuovo primario di Geriatria

Sarà la dott.ssa Barbara Barbato il nuovo primario dell’unità operativa complessa di geriatria dell’ospedale di Montebelluna, con decorrenza dal 1° maggio. Nata a Venezia nel 1974, laureata in medicina e chirurgia nel 1999, all’Università degli Studi di Padova, e specializzata geriatria e gerontologia, con il massimo dei voti e la lode nello stesso ateneo nel 2003, la dr.ssa Barbato ha iniziato il suo percorso lavorativo proprio nel Distretto Asolo, allora Ulss 8, nell’ottobre 2004.

Dall’ottobre 2007 all’ottobre 2011 ha svolto servizio presso la Geriatria del Ca’ Foncello e dal novembre 2011 ad oggi ha diretto la unità operativa semplice a valenza dipartimentale (UOSVD) “Servizio per la continuità delle cure”. La dr.ssa Barbato è autrice di numerose pubblicazioni e presenta una notevole attività di aggiornamento, anche in qualità di relatore. “Alla dr.ssa Barbato rivolgo i miei migliori auguri per il nuovo incarico - commenta il direttore generale Francesco Benazzi - Un ringraziamento particolare va rivolto all’intera équipe della geriatria di Montebelluna e alla dr.ssa Lucia Martinelli che dal gennaio 2020, dopo il pensionamento del primario Emanuele Rizzo, ha diretto con professionalità la geriatria del San Valentino”.