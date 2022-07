Ospedale di Montebelluna, nominati i nuovi primari di ortopedia e chirurgia

Nominati altri due primari all’ospedale di Montebelluna: si tratta del dottor Alessandro Geraci, che guiderà l’Ortopedia e Traumatologia del San Valentino dal 15 luglio e del dottor Luca Bonariol che ha assunto, dal 1° luglio, la guida dell’Unità operativa di Chirurgia. “Per il San Valentino volevo una stagione del rilancio, che la nomina di una bella squadra di nuovi primari, tutti di elevato livello professionale, giovani e motivati permetterà di perseguire – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – La nomina dei direttori di Ortopedia e Chirurgia va completare le apicalità del San Valentino. Nell’ultimo anno abbiamo nominato, complessivamente, sei nuovi primari che, mi auguro, richiameranno altri giovani specialisti, permettendo così un ulteriore crescita dell’ospedale di Montebelluna, strategico nell’ambito del sistema hub&spoke provinciale”.

Di seguito alcuni degli elementi principali dei CV dei nuovi primari del San Valentino:

ALESSANDRO GERACI – Direttore Ortopedia e Traumatologia Montebelluna

Nato nel 1978 a Palermo, si è laureato nel 2003 in medicina e chirurgia e specializzato, nel 2008, in ortopedia e traumatologia all’Università degli Studi di Palermo, con il massimo dei voti e la lode. Successivamente ha conseguito la specializzazione in medicina sperimentale e molecolare (Palermo 2012) e la laurea in economia e management dei servizi sanitari (Chieti 2015). Ha inoltre ottenuto un master di 2° livello in management sanitario e Direzione di strutture complesse (Roma 2016) e un certificato di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa (Montecchio Precalcino - Fondazione SSP). Dal luglio 2009 al gennaio 2012 ha prestato servizio Ospedale di Feltre. Dal 1° febbraio 2012, a seguito di trasferimento per mobilità, giunge all’ospedale di Castelfranco e rimane in servizio presso l’ortopedia San Giacomo fino all’8 settembre 2019. Dal 9 settembre 2019 ha iniziato il servizio presso il Ca’ Foncello, fino alla nomina di Direttore dell’Unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Montebelluna. Il dr Geraci, dal 2015, è titolare dell’incarico dirigenziale “artroscopia del ginocchio” e presenta una cospicua produzione scientifica.

LUCA BONARIOL – Direttore Chirurgia Generale Montebelluna

Il dr Bonariol, nato a Treviso nel 1967, dopo la maturità classica si è laureato, nel 1993, in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Padova, e specializzato in chirurgia generale nello stesso ateneo nel 1998, con il massimo punteggio e la lode. Dopo una prima esperienza, dal 1999 al 2001, all’Ospedale “Villa Salus” di Mestre, ha iniziato il percorso professionale nella Marca nella 4^ chirurgia del Ca’ Foncello, dal marzo 2001 al settembre 2018, quindi, a seguire, nella 3^ chirurgia del nosocomio trevigiano. Nella sua attività professionale il dr. Bonariol si è occupato di chirurgia generale d’urgenza e, dal giugno 2021 è titolare della struttura semplice “Chirurgia robotica e di alte tecnologie”; ha maturato una specifica esperienza in chirurgia laparoscopica e robotica epato-pancreatico-biliare e d’urgenza. Vasta la sua produzione scientifica su pubblicazioni nazionali ed internazionali e ragguardevole la casistica operatoria.

FABIO DE CONTI – Direttore Cardiologia

Nato nel 1964 a Vittorio Veneto, dopo maturità classica si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova nel 1989 con il massimo dei voti e la lode specializzandosi poi, sempre a Padova, nel 1993 in Cardiologia. Si è sempre dedicato alla cardiologia clinica ed in particolare all’ecocardiografia in tutti i suoi aspetti. È stato responsabile di direzione di struttura semplice “Degenze, DH e DS” presso la UOC di Cardiologia dell’ospedale di Camposampiero e dal 2020 è titolare di incarico professionale di alta specializzazione in “Imaging avanzato ed ecografia speciale”. Socio dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging, svolge anche attività di tutoraggio per l’ecografia generale e transesofagea. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1992 nell’allora Ulss Alta Padovana, presso la Cardiologia dell’ospedale di Camposampiero, dove ha esercitato sino ad oggi salvo una piccola parentesi, tra il 2001 e il 2002, all’ospedale di Conegliano. Il suo quindi è un ritorno professionale nella Marca trevigiana. Il dr De Conti ha iniziato il servizio all’Ospedale di Montebelluna il 15 aprile 2022.

FRANCESCO MENZELLA - Direttore Pneumologia

Nato a Matera nel 1972, si è laureato in Medicina e Chirurgia, nel 1998, all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e specializzato nel 2003 in Allergologia e Immunologia Clinica (Università di Parma) e, nel 2009, in Malattie dell’Apparato Respiratorio (Università di Modena - Reggio Emilia). Dopo aver iniziato l’attività come medico a rapporto libero professionale, il dott. Francesco Menzella ha prestato servizio, dal novembre 2009 al giugno 2017, nell’Azienda ospedaliera “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia come dirigente medico di I livello presso la UOC di Pneumologia e, dal luglio 2017, ricopre l’incarico di alta specialità in “Allergologia e asma bronchiale” presso la UOC di Pneumologia dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. Il dott. Menzella presenta una considerevole produzione di articoli scientifici e abstracts, pubblicati su riviste internazionali e nazionali. Ha partecipato, come docente o moderatore, a numerosi corsi, convegni e congressi, prevalentemente nel campo delle terapie innovative dell’asma grave e delle infezioni respiratorie. Il dr Menzella ha preso servizio il 1° marzo 2022.

ANDREA BIANCHIN – Direttore Anestesia e Rianimazione

Nato a Montebelluna nel 1974, si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Padova, nel 1999, conseguendo poi, nello stesso ateneo, la specializzazione in anestesia e rianimazione nel 2003. Ha frequentato corsi di perfezionamento in Bioetica all’Università degli Studi di Padova e in Management per la direzione di strutture sanitarie complesse a Ferrara. Ha prestato servizio, dal febbraio 2005, presso l’Unità Operativa Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “S. Valentino” di Montebelluna, ricoprendo l’incarico di direzione di struttura semplice “Terapia intensiva Montebelluna” dal marzo 2021. È stato a lungo responsabile aziendale del coordinamento per il prelievo di organi e tessuti. Il dr Bianchin ha preso servizio al San Valentino il 1° ottobre 2021.

BARBARA BARBATO – Direttore Geriatria

Nata a Venezia nel 1974, si è laureata in medicina e chirurgia nel 1999, all’Università degli Studi di Padova, e specializzata in geriatria e gerontologia, con il massimo dei voti e la lode nello stesso ateneo nel 2003. La dr.ssa Barbato ha iniziato il suo percorso lavorativo proprio nel Distretto Asolo, allora ULSS 8, nell’ottobre 2004. Dall’ottobre 2007 all’ottobre 2011 ha svolto servizio presso la Geriatria del Ca’ Foncello e dal novembre 2011 ad aprile 2021 ha diretto la unità operativa semplice a valenza dipartimentale (UOSVD) “Servizio per la continuità delle cure”. È autrice di numerose pubblicazioni e presenta una notevole attività di aggiornamento, anche in qualità di relatore. La dr.ssa Barbato ha preso servizio a Montebelluna il 1° maggio 2021.