Ospedale di Oderzo, il dott. Fusaro è il nuovo primario di Radiologia

In arrivo altri due nuovi direttori di Unità Operativa Complessa all’Ulss 2. Dal 1° novembre prenderanno servizio, infatti, il dr. Michele Carmelo Fusaro quale nuovo primario della radiologia di Oderzo e il dott. Nicola Michieletto che andrà a dirigere il servizio Infanzia, adolescenza, famiglia (IAF) e consultori – Treviso Nord.

Il dr. Fusaro si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2002 e, nel 2006, specializzato in Radiodiagnostica all’Università degli Studi di Verona. Ha iniziato il suo percorso professionale all’Ospedale Maggiore, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma nel 2007, approdando al Ca’ Foncello il 16 dicembre 2008. Dal maggio 2020 ha prestato servizio a Oderzo dove, dall’ottobre dello stesso anno, ha ricoperto il ruolo di direttore facente funzioni nella struttura complessa di Radiologia. Il dr. Fusaro è stato referente principale, nonché iniziatore, dell’attività di Tac cardiaca all’ospedale di Treviso e dall’ottobre 2020 è il referente aziendale del Servizio di Radiologia Territoriale. È membro del Comitato Direttivo del Gruppo regionale Veneto-Trentino Alto Adige della SIRM (Società italiana di Radiologia Medica) e componente della commissione Tac cardiaca della SIECVI (Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging). Inoltre è docente del Master universitario di II livello in Cardiologia dello Sport dell’Università degli Studi di Padova. Ha all’attivo complessivamente circa 70 pubblicazioni scientifiche prevalentemente internazionali. Ha eseguito circa 150.000 referti da inizio carriera, prevalentemente nel settore dell’imaging di emergenza urgenza, Tac cardiovascolare ed oncologica.

Il dott Michieletto si è laureato in psicologia con il massimo dei voti all’Università degli Studi di Padova nel 1991. Sempre a Padova si è specializzato in Psicoterapia Psicodinamica nel 1994 e successivamente, nel 2001, in Psicologia Clinica alla Scuola di Specializzazione dell’ateneo. Ha iniziato la sua attività lavorativa al Ceis di Mestre per passare poi all’ex Ulss 9 di Treviso dal giugno 1995 al febbraio 1996 quale dirigente psicologo di 1° livello al Consultorio familiare. Dal novembre 1996 al febbraio 2002 ha lavorato per l’associazione “La Nostra Famiglia” di Treviso. Successivamente è approdato all’ex Ulss 7 di Pieve di Soligo prestando servizio al Centro salute mentale di Vittorio Veneto fino al passaggio nel marzo 2018 al servizio per l’età evolutiva di Conegliano. Dal 1° marzo 2019 ha ricoperto l’incarico di sostituto direttore del servizio IAF e Consultori del Distretto Pieve divenendo, un anno dopo, il titolare della struttura.

Il dott. Michieletto dal 2014 al 2018 è stato il referente regionale e aziendale per la sperimentazione dello psicologo di base e ha svolto, inoltre, attività di professore a contratto per la facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Padova. “Al dottor Fusaro e al dottor Michieletto, che continueranno ad operare con competenza e professionalità nella nostra azienda nell’ambito dei loro nuovi incarichi – dichiara il direttore generale, Francesco Benazzi – vanno i miei migliori auguri. Sono certo che continueranno nel solco dell’impegno fin qui manifestato nei rispettivi ambiti di competenza”.