Ospiti speciali a Casa Marani: arrivano i pappagalli di “Voliamo Esagerare”

“Voliamo Esagerare” è un progetto di attività ludico-ricreative per bambini e anziani che ha come protagonista un animale non convenzionale: il pappagallo. A Casa Marani la coaudiutrice Katia Danieli ha portato un maestoso cacatua alba di nome Maya (esemplare di 2 anni dal piumaggio bianco) e una coppia "sposata" di grandi alessandrini, Pixel e Alex (di 9 e 8 anni, dal piumaggio verdeggiante). Dopo il racconto su vita e abitudini di questi splendidi animali, i tre volatili si sono prestati a interagire con i presenti attraverso domande e scherzi, ma anche balli a ritmo di battimano dei residenti, che hanno avuto modo di “ospitarli” sulle loro spalle e anche di vedere un nido. L’attività si è svolta in totale sicurezza: quelli ospitati a Casa Marani sono tutti animali allevati a mano, molto docili e dotati di certificazioni sia per la salute che per il comportamento. Presente durante tutto l'incontro anche la dott.ssa Giovanna Donà dei Servizi Veterinari dell’ULSS2 Marca Trevigiana, Ufficio provinciale IAA - Interventi Assistiti con gli Animali. Il progetto ha un ulteriore, nobile intento, visto che quelli allevati da Katia Danieli sono volatili salvati da situazioni di degrado e di difficoltà: alcuni abbandonati perché ciechi, altri maltrattati, altri ancora vissuti in condizioni non idonee. Proprio loro, dopo un paziente percorso di cura pieno di affetto e attenzioni, si rendono protagonisti delle attività che “Voliamo Esagerare” propone non solo agli anziani ma anche ai bambini.

Quella proposta oggi è un’anteprima di un progetto più ampio che verrà attivato a Casa Marani Villorba con “Voliamo Esagerare” e che prevede laboratori di attività manuale o di memoria attraverso vari giochi, sempre in compagnia dei pappagalli - tanti e diversi - che gli ospiti potranno accarezzare e tenere sulla spalla. Nelle scorse settimane si è invece concluso un ciclo di appuntamenti di pet therapy con la Golden Retriever Joy e la sua istruttrice Mirca, che hanno condiviso momenti di gioco, di coccole e di cura con tutti i residenti della sede di Villorba.

“Per noi è importante cercare sempre nuove attività che stimolino i nostri residenti, sia da un punto di vista cognitivo che di partecipazione e di socialità - spiegano la presidente e il direttore di Casa Marani, Daniela Zambon e Marco Giacon -, per questo ultimamente abbiamo pensato di puntare sugli animali - prima i cani e ora i pappagalli. Il benessere della persona anziana infatti dev’essere globale e deve essere raggiunto non solo con le cure terapeutiche ma anche con le occasioni di socialità e gli stimoli della curiosità”.

“I pappagalli sono animali meravigliosi che sanno dare molta allegria, per questo riteniamo che si prestino bene per attività ludico-ricreative con gli anziani, con i bambini o persone in difficoltà - commenta Katia Danieli dell’Associazione “Voliamo Esagerare” -. Per me è stata una grande soddisfazione vedere gli sguardi meravigliati degli ospiti di Casa Marani, volti accesi dai sorrisi e dallo stupore di fronte ad animali che non hanno mai avuto modo di vedere da vicino”.