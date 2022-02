Osteria ai Pioppi, riapre il luna park nel bosco del Montello

Domenica 27 marzo il luna park dell'osteria "Ai Pioppi" di Nervesa della Battaglia riaprirà ufficialmente al pubblico dopo due anni di chiusura. L'annuncio è arrivato con un post pubblicato sulla pagina Facebook del locale: "Si vola" è la didascalia che accompagna una foto del celebre parco divertimenti a elettricità zero.

Il locale, immerso nel bosco del Montello e ideato da Bruno Ferrin nel 1969, è dunque pronto ad accogliere nuovamente i clienti non solo nella parte del ristorante (già riaperta nei mesi scorsi), ma anche nell'area del luna park che ha reso celebre il locale in tutto il Nordest. L'anno scorso due nuove giostre per bambini erano state inserite dai gestori nelle vicinanze dei tavoli del ristorante. A fine marzo potranno finalmente tornare in funzione. Il passaparola in Rete e sui social ha già iniziato a circolare: la riapertura si preannuncia già come un enorme successo.