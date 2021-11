Osteria Arman, nuovo proprietario dopo 150 anni di storia

Dopo 150 anni nel cuore di Treviso, l'Osteria Arman ha un nuovo proprietario: gli eredi della signora Ettorina hanno deciso di vendere la proprietà all'attuale gestore, Stefano Zanotto.

Come riportato da "Il Corriere del Veneto", la firma dell'accordo è stata siglata giovedì 25 novembre ed è stata una piccola rivoluzione per Arman: il nome dell'osteria rimarrà sempre lo stesso, l'unica novità all'orizzonte dovrebbero essere i lavori di ammodernamento in programma nei prossimi mesi, ma sempre nel rispetto della tradizione del locale. Fondata nel 1872 da Iseppo Arman, la celebre osteria di Via Manzoni è diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento nel capoluogo di Marca, soprattutto durante la gestione di Ettorina Arman che aveva iniziato a lavorarci negli anni del dopoguerra. E' stata lei a individuare in Stefano Zanotto, all'epoca impiegato in cucina, il suo erede ideale. Il percorso per arrivare alla firma del passaggio di proprietà è stato particolarmente lungo, diciotto anni, e a rallentare le cose dal 2020 ci si è messa pure la pandemia. Oggi però il sogno di Zanotto è stato coronato: tutti a tavola, allora, la nuova vita dell'Osteria Arman può iniziare.