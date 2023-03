Locali, chiude "Ai Soffioni" ma riapre l'osteria "Da Vettoretti"

Aprirà i battenti domani, sabato 4 marzo, nella centralissima Piazza Trentin l'osteria "Da Vettoretti", nuovo locale dell'imprenditore trevigiano Paolo Lai che, proprio nelle scorse ore, aveva annunciato la chiusura dello storico bar "Ai Soffioni" a causa del caro bollette e affitti degli ultimi mesi.

L'imprenditore trevigiano in realtà aveva già pronto l'asso nella manica: l'annuncio del nuovo locale, piccolo, intimo e accogliente, pronto a richiamare le antiche tradizioni trevigiane. L’osteria "Da Vettoretti" accoglierà i suoi ospiti in uno spazio come Piazza Trentin tutto da riscoprire, riaprendo con il nome originale un locale storico chiuso. Una nuova identità, dunque, che punterà sui piatti della tradizione trevigiana per raccontare i sapori della Marca anche ai turisti alla ricerca di una cucina sana e autentica. Gli ingredienti per un fragoroso inizio ci sono tutti: il menu legato al territorio, una carta dei vini che privilegia la Marca e un team di ragazzi motivati, pronti a fare sentire a proprio agio il cliente. Dopo l'inaugurazione di sabato, la nuova osteria aprirà anche martedì 7 marzo alle 18 quando i cittadini di Treviso saranno invitati a degustare un buon calice beneaugurale per dare il benvenuto a questa nuova realtà.