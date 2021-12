Osteria da Marchi: 60 anni di attività tra qualità, tradizione e passione

L'Osteria da Marchi spegne 60 candeline e si prepara a festeggiare un traguardo storico. Punto di riferimento per tantissimi avventori della Marca ha saputo unire qualità, tradizione e passione. Orlando e Rina Zanlorenzi avevano aperto l'osteria a Merlengo di Ponzano il 2 dicembre del 1961. Rina era in cucina e Orlando al banco. Un anno dopo, nel 1962, la nascita del loro primo figlio, Romano, nel 1967 quella di Roberto e nel 1979 l'arrivo dell'ultimogenito, Giovanni.

L’Osteria Da Marchi si è specializzata nei piatti della cucina tradizionale veneta, tra cui spiccano: la frittura di pesce, le famose “polpette della Rina”, il bollito misto del lunedì con la trippa, ed altri piatti della tradizione veneta di carne e di pesce, oltre ai cicchetti al banco con vini e birra di qualità. Oggi in osteria non ci sono più Orlando e Rina ma i loro tre figli aiutati dalle mogli. In tutti questi anni hanno sempre portato avanti l'insegnamento dei coniugi Zanlorenzi: dediti al lavoro, all'accoglienza, e alla costante ricerca del miglioramento. L'edificio che ospita la storica osteria risale al 1800 ed era stato restaurato nel 2000. Nel 2018 l'ampliamento della nuova sala e del giardino esterno. Domani, giovedì 2 dicembre 2021, la festa per il 60esimo anniversario.