Ostetrica partorisce assistita dalle colleghe nel suo ospedale

Giovedì 5 maggio si festeggia la Giornata internazionale dell'ostetrica. L'Ulss 2, per l'occasione, ha reso nota una bella storia che arriva dall'Ostetricia di Montebelluna, nella quale le ostetriche sono doppiamente protagoniste.

Pochi giorni fa, infatti, è venuto alla luce il piccolo Leonardo, terzo figlio di Edda, una delle ostetriche "veterane" del Punto nascita del San Valentino. A seguirla premurosamente durante il travaglio e il momento della nascita c'erano, forse un po' più emozionate del solito, le sue colleghe di reparto. Valentina, che ha assistito al parto, Aurora, Stefania e Marta. Tutto è andato bene per la mamma, il papà, presente in sala parto, e per il piccolo Leonardo, che al momento della nascita pesava tre chili e mezzo ed era in ottima salute. A tutte le ostetriche in servizio l'Ulss 2 ha voluto inviare un caloroso messaggio di ringraziamento.