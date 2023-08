Addio ad Ottavia Scagliotti, mamma della presidente del Consorzio Prosecco Docg

Valdobbiadene e le colline del Prosecco in lutto per la scomparsa di Ottavia Scagliotti, 95 anni, vedova di Giuliano Bortololomiol e mamma dell'attuale presidente del Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Docg, Elvira Bortolomiol.

Arrivata a Valdobbiadene negli anni ‘50, ha saputo, accanto a Giuliano, ricostruire nel dopo guerra un pezzetto, fondamentale, di un intero territorio e con costanza e dedizione ha creduto in un piccolo progetto, diventato oggi un brand affermato. Con tenacia e grinta ha saputo fare da collante nei momenti di difficoltà e godere dei successi raggiunti prima assieme a Giuliano e poi alle loro figlie, gestendo con mano ferma il cruciale, delicato ed improvviso passaggio generazionale e contribuendo alla nuova storia delle colline di Conegliano Valdobbiadene. Eterna sua consigliera, quella di Ottavia e Giuliano era una coppia consolidata, che assieme ha creato il successo più grande, la famiglia. Quasi un secolo di vita, un’immensa collezione di traguardi, di momenti ricchi e appaganti, di valori trasmessi. Molto conosciuta in paese, la signora Ottavia è sempre rimasta al fianco del marito Giuliano che, nel 1949, aveva fondato la "Fratelli Bortolomiol", una delle principali realtà vitivinicole della Marca, insieme ai fratelli Labano e Guglielmo detto Gemin. L'azienda si è trasformata negli anni in una cantina di spumantizzazione per conto terzi ma è rimasta sempre un punto di riferimento nell'area diventata oggi patrimonio Unesco. A piangere oggi la signora Ottavia ci sono le figlie Giuliana, Luisa, Elvira e Maria Elena insieme a nipoti, generi e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, mercoledì 9 agosto, alle ore 16.30 nel Duomo di Valdobbiadene. Dopo la cerimonia la salma sarà tumulata nel cimitero del paese.