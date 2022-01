Over 50 non vaccinati, multe in arrivo per 22mila trevigiani

Sarà operativa da martedì 1º febbraio l'estensione dell'obbligo di Green Pass base per accedere a uffici pubblici, banche, poste e attività commerciali (escluse quelle essenziali). Il decreto dell'8 gennaio introduce però anche l'obbligo vaccinale per gli Over 50 e punisce il mancato rispetto della norma con una multa di 100 euro che sarà recapitata direttamente a casa dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli delle anagrafi vaccinali, su scala regionale o provinciale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nella Marca sono 22mila i trevigiani Over 50 che, da domani, rischiano di ricevere la sanzione. Di questi, 10mila sono convinti "no vax" che non si vaccineranno nonostante il rischio di ricevere la multa. I restanti 12mila però, potrebbero presentarsi in massa questa settimana nei centri vaccinali della Marca per evitare sanzioni. L'Ulss 2 è pronta a inoculare una media di 10mila vaccini al giorno e conta quindi di non avere problemi nei prossimi giorni. La copertura della popolazione con ciclo completo arriva nella Marca al 77,9%. La maggioranza dei non vaccinati ha tra i 50 e i 60 anni.

Le sanzioni

Per gli Over 50 non vaccinati ci potrà essere il blocco del conto corrente nei limiti del valore della multa o del quinto dello stipendio o della pensione. La multa potrà però essere contestata: entro 10 giorni, il destinatario dell'ammenda potrà infatti inviare alla Asl competente un eventuale certificato di esenzione o motivare le ragioni della mancata vaccinazione. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate. Sarà poi compito della Asl a valutare caso per caso se il soggetto è effettivamente da sanzionare. Dal 15 febbraio invece chi si recherà sul luogo di lavoro senza il pass, rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro, oltre a risultare assente ingiustificato perdendo così il diritto a retribuzione e contributi: il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del Super Green Pass attestante l'obbligo fa infatti scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio.