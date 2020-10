Si sente male dopo la dose in vena, 50enne salvato dall'overdose

Si è sentito male poco dopo essersi iniettato una dose di droga in vena. Per sua fortuna però è riuscito a chiamare in tempo i soccorsi che si sono precipitati sul posto, salvandolo dall'overdose.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'intervento del Suem 118 è avvenuto nella notte di sabato 17 ottobre a Maserada sul Piave. A sentirsi male un 50enne residente in un condominio del centro, dove l'ambulanza è arrivata a sirene spiegate in piena notte. L'uomo è stato salvato grazie al Narcan, un potente farmaco che ha annullato l'effetto della droga iniettata in vena. Soccorso sul posto, il 50enne è stato trasportato in un secondo momento al Ca' Foncello di Treviso per le visite di accertamento, venendo dimesso poche ore più tardi. Della vicenda sono stati informati i carabinieri di Maserada, intervenuti per risalire all'identità dello spacciatore che ha venduto la dose al 50enne.