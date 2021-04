Ovs riapre il suo punto vendita nel cuore di Treviso

Da sabato 24 aprile in Via Indipendenza i clienti potranno visitare il nuovo negozio su tre piani, totalmente rinnovato con un design sostenibile e collezioni di abbigliamento inedite

Cambia volto il centralissimo Ovs di Treviso, in via Indipendenza: il radicale intervento di restauro ha restituito alla città uno spazio di 2mila metri quadrati, su tre piani, totalmente rinnovato con materiali naturali e di recupero.

«Torniamo a fare la nostra parte per offrire valore e vivacità al centro di Treviso con un negozio di grande suggestione - dice Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs - Un segnale di affetto verso la città, perché il centro storico deve tornare ad essere quello che per fortuna a Treviso, a differenza di molti altri capoluoghi, è sempre stato: un luogo vitale e aggregante, dove ci si può incontrare tra amici, dove i commerci e i servizi fanno della città il luogo della vita, e non quello del sonno». Il nuovo Ovs è un luogo aperto, secondo le indicazioni del design più all'avanguardia, che considera i negozi prima di tutto spazi dove è piacevole intrattenersi, anche senza uno scopo immediato di acquisto. E’ fortemente orientato all'ecosostenibilità, con l'uso di materiali plastic-free, legni certificati Fsc, piante, illuminazione a basso consumo energetico. Offriremo ai clienti una proposta poliedrica che, accanto alle collezioni e brand Ovs includerà icone internazionali e molte altre novità.

L’ampia facciata è completamente aperta, in una sorta di continuità spaziale tra interno e esterno. I materiali, le luci, i colori, gli allestimenti puntano alla gradevolezza degli ambienti, improntati alla ricerca di benessere, condivisione, inclusività per uno spazio semplice, funzionale, al servizio del cliente. I consumi energetici sono stati ridotti del 20%: è stato infatti concepito un sistema che permette di massimizzare l'efficienza e garantire il comfort del pubblico, gestendo automaticamente gli impianti in relazione all'afflusso delle persone. Ovs Treviso rappresenta anche un ulteriore passo nell’omnicanalità: al suo interno è stato posto uno schermo interattivo che, dal mese di maggio, porterà l'e-commerce in store, rendendo disponibile al cliente l'intero assortimento che si potrà acquistare direttamente, interagendo attraverso il proprio smartphone.