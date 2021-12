Da fornitore a benefattore con i pacchi solidali per le famiglie bisognose

L’esempio del padre diventa un regalo natalizio per 15 famiglie castellane: è la storia di Mery e Massimo Facco, titolari dell’omonima azienda di impianti elettrici di Santa Giustina in Colle che martedì mattina hanno consegnato in Municipio al sindaco Stefano Marcon e all’assessore ai servizi sociali, Roberto Marconato, 15 pacchi solidali. Pacchi che - con il supporto dei Servizi sociali - saranno in questi giorni consegnati ad alcune famiglie bisognose della città così da rendere le festività un po’ meno difficili.

Il legame tra l’azienda e il Comune di Castelfranco Veneto nasce per ragioni lavorative, essendo la ditta che nei mesi scorsi si è occupata della realizzazione della pista ciclabile SP 102 Postumia (lavori edili, segnaletica, paletti di legno...). Ed è un gesto, quello dei fratelli Facco, che ricalca l’esempio del padre Ivo che ha avviato l’azienda e che ogni anno a Natale regala dei pacchi dono alle famiglie bisognose.

Commenta il sindaco, Stefano Marcon: “L’amministrazione comunale è commossa per questa azione di generosità inaspettata: sono questi piccoli-grandi gesti di solidarietà che testimoniano un tessuto molto altruista e attento al prossimo. Un plauso alla famiglia Facco e ai valori che il pane è riuscito a trasmettere ai suoi discendenti”. Conclude Mery Facco: "Vorremmo che il nostro gesto sia uno spunto anche per altri, a livello sociale di aiutarsi l'un l'altro. Solidarietà e aiuto reciproco sono la cosa più sana e umana che ci sia. Speriamo che il nostro esempio venga seguito e vengano aiutate molte persone".