Istituto Brandolini-Rota in lutto: è morto don Serafino Trentin

Padre Serafino Trentin, sacerdote dei Giuseppini del Murialdo, è mancato nella giornata di sabato 8 agosto all'età di 97 anni. Ad annunciarlo è la comunità dei Padri Giuseppini del Murialdo Collegio Brandolini-Rota di Oderzo, dove don Serafino ha lasciato un segno importantissimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nato a Vicenza il 27 gennaio del 1923, don Serafino era entrato subito in contatto con i Padri Giuseppini. Ordinato sacerdote il 12 marzo del 1949, dopo alcuni impegni in varie città italiane dove sono presenti delle comunità murialdine, nel settembre del 1970 era arrivato al collegio Brandolini-Rota di Oderzo come insegnante di lettere al Liceo scientifico. Ha continuato a insegnare a centinaia di studenti fino al 77esimo anno di età, nel settembre del 2000. Sempre dal 1970, ha prestato servizio nella parrocchia del duomo di Oderzo, collaborando attivamente anche con il “Dialogo”, il mensile della parrocchia, per il quale curava la rubrica dedicata alle poesie. Decine le sue pubblicazioni, soprattutto libri e raccolte di poesie come "Le due porte" e molti altri titoli. Persona umile e di grande sensibilità spirituale e umana, ha goduto della stima degli alunni e dei loro genitori al Brandolini e anche quella dei parrocchiani del Duomo, che lo hanno apprezzato soprattutto come confessore ed oratore. Lunedì 10 agosto il rosario in suo suffragio, nel duomo di Oderzo dove, martedì 11, alle ore 10, sarà celebrato il rito funebre, presieduto dal Superiore Generale dei Giuseppini. Don Serafino sarà sepolto nel cimitero di Oderzo.