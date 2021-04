Paese, assegnato l'appalto per la manutenzione del verde pubblico

Il Comune di Paese ha concluso, la scorsa settimana, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla manutenzione del verde pubblico. Il contratto, che prevede una durata di 3 anni e che ha un importo complessivo per il triennio di 269.605 euro, è stato firmato dall'azienda Agricola Cadorin, con sede a Volpago del Montello. L'appalto prevede tra l'altro, e questo è a spese della ditta vincitrice, di un intervento di miglioria delle aiuole di Piazza Andreatta e della rotonda “La Castellana” e la piantumazione di 45 nuove piante.

Intanto, contrariamente a quello che è successo nel passato, l'amministrazione comunale ha deciso di gestire in proprio la manutenzione dei principali parchi comunali. Si tratta del parco pubblico di Villa Panizza, via Della Costituzione, del parco pubblico di Villa Olivotti a Porcellengo e del parco di via Fermi a Postioma, dove si trova anche il nuovo centro civico. Per garantire una migliore efficienza del servizio è stato acquistato una nuova macchina taglia erba – con possibilità di circolazione in strada – a basse emissioni nocive. Infine si è dato corso ad un appalto con un cooperativa per garantire la presenza giornaliera (a tempo parziale) di un custode e giardiniere nel parco della sede municipale, esclusivamente nei mesi primaverili ed estivi.