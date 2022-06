Paese, al via la tre giorni di festival dello “street food”

Parte con il "botto" il cartellone degli appuntamenti estivi a Paese. Per quattro giorni il comune sarà infatti la "patria" dello street food con un festival, che prevede la presenza anche di "truck food" provenienti dall'estero, che durerà da domani, giovedì 16 giugno, a domenica 19.

Teatro del "Buffalo Street Food", organizzato dall'Amministrazione Comunale, sarà piazza Andreatti: si va dalle offerte classiche, grigliate e la tagliate, alle specialità come gli arrosticini abruzzesi, la "bombetta" pugliese, alle proposte di cucina straniera, come il "mini" pancake olandese e il cibo tradizionale di strada messicano, per arrivare alle birre artigianali europee, tra cui un ricca proposta proveniente dalla Repubblica Ceca e dalla Germania.

La festa, che domani si svolgerà dalle 18 alle 24 mentre venerdì, sabato e domenica l'inizio è previsto alle ore 12, sarà anche all'insegna della musica: sul palco, venerdì 17 giugno, salirà Giorgio Gozzo, il frontman dei Rumatera con il suo nuovo progetto da solista, mentre sabato sarà il turno di un dj set con Matt Joe, collaboratore del più noto Dj Matrix. Domenica chiusura con Lady Brian, vocalist conosciutissimo che suonerà il coppia con Igor S, proponendo in successi che fanno ballare in tutte le discoteche italiane.