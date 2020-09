Ha combattuto fino alla fine il male, muore ex direttrice di banca

Per tanti anni, prima da cassiera e poi da direttrice di filiale, aveva lavorato in banca, prima in Antonveneta e poi in Montepaschi, in tanti sportelli della provincia, da Preganziol a Treviso, da Cornuda a Conegliano. Una brillante carriera che l'aveva vista realizzarsi nonostante una malattia che l'ha debilitata e indebolita fin dalla giovane età, l'artrite reumatoide. Alessandra Donzelli, 47 anni, di Paese, è mancata venerdì scorso al Ca' Foncello di Treviso: gravemente immunodepressa, era stata ricoverata quindici giorni prima ma purtroppo non ha avuto scampo. Lascia l'amato marito Loris Peloso, di professione elettricista, con cui era sposata dal 2004 (il loro amore era nato però oltre vent'anni fa) e la nipotina, Sara.

Dopo gli studi all'istituto "Besta" e una breve esperienza in Telecom, arriva il primo lavoro in banca. Da semplice cassiera arriva a ricoprire il ruolo di direttore in diverse filiali della Marca. Nel 2015, con l'aggravarsi della malattia, aveva deciso di lavorare a part time anche in altri uffici minori del circondario di Treviso. Alessandra, sempre positiva e brillante, amava i suoi cagnolini, Gioia e Lilli, fondamentale compagnia durante il lungo e pesante periodo della pandemia per il Covid-19. In moltissimi oggi, martedì 29 settembre, hanno partecipato alla cerimonia funebre che si è tenuta presso la sala del commiato del cimitero di Santa Bona.