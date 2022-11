Paese, il San Martino 2022 va all'associazione musicale “Clara Schumann”

«Il premio va a una associazione che, negli ultimi anni, ha collaborato in modo sempre più aperto con l’Amministrazione comunale alle molteplici iniziative dedicate alla cittadinanza, arricchendo culturalmente tutta la comunità». E' con questa motivazioni che oggi, 11 novembre, nel corso della Messa Solenne che si è tenuta nella chiesa Parrocchiale di San Martino e con cui si sono aperte le celebrazioni per la festa patronale di Paese, il sindaco di Paese Katia Uberti ha annunciato che l'onorificenza "San Martino 2022" verrà dato all'associazione musicale "Clara Schumann", guidato dalla professoressa Paola Vianello. La cerimonia di consegna ufficiale avverrà domani, sabato 12 novembre, alle ore 18, presso l'auditorium di Villa Panizza.

«La musica - ha detto il primo cittadino - è un’arte che tocca le corde profonde delle emozioni, che si esprime con tanti linguaggi legati al contesto sociale di cui è espressione. Conferire l’onorificenza di San Martino a chi si è dedicato a far innamorare di quest’arte tanti giovani vuol dire un immenso grazie per la dedizione, la passione e la professionalità messe a disposizione della nostra comunità. Da 15 anni l’associazione Clara Schumann prende per mano i propri allievi portandoli a risultati straordinari condividendo con il territorio brillanti momenti musicali».

La festa per il Patrono vivrà domani un momento tutto dedicato ai bambini, con appuntamento in piazza Monsignor Andreatti alle ore 15 che vedrà protagonisti i più piccoli per i quali sono stati preparati giochi da tavolo, lo scambia-libri, il trucca bimbi e una golosa merenda. Domenica sarà invece la volta della manifestazione "Delizie d'Autunno", mostra mercato dell'artigianato e delle produzioni tipiche del territorio, in programma dalle 9 alle 19 lungo via Roma, viale Panizza e in piazza Monsignor Andreatti.