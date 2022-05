/ Via Cal dei Mulini

Razzia in un cantiere, trafugate matasse di cavi di alluminio e acciaio

Nel mirino un'edificio in costruzione lungo via Cal dei Mulini che si trova poco distante dalla linea ferroviaria Treviso-Venezia, a Paese, in via Cal dei Mulini. Indagano i carabinieri che lanciano l'allarme: materiale che va ad alimentare un circuito illecito alimentato dall'aumento dei costi delle materie prime