Paese, contro il caro energia al via un bando per i contributi al pagamento del riscaldamento

Mentre le famiglie tremano in vista della consegna delle bollette relative all'uso del gas (aumentate almeno del 60%) che sono in arrivo alla fine di questo mese di ottobre, a Paese la giunta comunale ha predisposto un bando per sostenere i nuclei per il riscaldamento della stagione invernale. «L'aumento delle bollette per le utenze domestiche - ha detto il sindaco Katia Uberti - dovuto alla speculazione sul prezzo di acquisto del gas e anche alla situazione relativa al conflitto scoppiato in Ucraina, ha ulteriormente aggravato la situazione socio-economiche di tanti nostri concittadini. Questo intervento è pensato per venire incontro innanzitutto alle famiglie che vivono una situazione finanziaria precaria e per questo la giunta ha deciso di utilizzare anche il 5 x mille dell'Irpef per l'anno di imposta 2020, che andrà ai servizi sociali e servirà a rimpinguare il fondo».



Il bando che si aprirà a giorni prevede l'impiego di 45 mila euro, erogati in una cifra fissa pari a 400 euro per i primi 70 nuclei in graduatoria e un contributo di 250 euro ai successivi fino ad esaurimento. L'accesso al fondo è regolato principalmente dal criterio dell'indicatore di situazione economica equivalente (Isee). Possono partecipare che abbiano un valore Isee al di sotto di 8.583,51 euro per l'anno 2022. Nel caso però che all'interno della famiglia si sia registrata una sopraggiunta riduzione del reddito disponibile di uno o più componenti, sarà possibile presentare il reddito Isee corrente.



Il punteggio massimo dato a ciascuna famiglia (28 punti) si formerà, oltre che attraverso la situazione economica equivalente, sulla base di criteri che vanno dal periodo di residenza nel Comune di Paese, le condizioni di "fragilità" del nucleo, la condizione lavorativa fino ad arrivare alle situazioni di particolare disagio sociale.



«Restiamo in attesa - ha puntualizzato la Uberti - di sapere se da parte del nuovo governo verranno adottate ulteriori misure di calmierazione di prezzi che sono schizzati alle stelle. E' inimmaginabile che le famiglie, strangolate dalle bollette, rinunciano al riscaldamento nel periodo invernale. Questo bando interviene lì dove si registrano particolari situazioni di bisogno ma l'auspicio è quello di un intervento strutturale che arrivi dal governo centrale».