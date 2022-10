Paese, inaugurata la nuova scuola elementare di Castagnole

Un milione e 700 mila euro. Questo quanto investito dall'amministrazione comunale di Paese ( in parte anche grazie ad un finanziamento del Gse, il Gestore dei servizi energetici) per la nuova scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Castegnole. Il plesso scolastico, completamente rinnovato e ristrutturato, è stato presentato questa mattina, 1 ottobre, nel corso di una cerimonia in cui ,tra altre autorità istituzionali oltre al sindaco Katia Uberti e al vicesindaco Francesco Pietrobon, ha presenziato anche il presidente della provincia Stefano Marcon. E' il primo edificio comunale, ed una delle primissime scuole nella Marca, a potersi fregiare del titolo di "nZeb", acronimo che sta per struttura praticamente a zero emissioni.

I lavori, durati per circa una anno, hanno riguardato l'efficientamento energetico con l'installazione di un impianto fotovoltaico su copertura della palestra , installazione di nuovi termocovettori e sostituzione di tutti i serramenti. E' stato eseguito anche l'adeguamento alla normativa per la prevenzione degli incendi e quello per le regole concerneti il sistema antisismico. La scuola è inoltre dotata di un collegamento internet ad alta velocità con la predisposizione del cablaggio.

«Il plesso - ha detto nel corso dell'inaugurazione Katia Uberti - è quanto di più moderno si possa immaginare per rendere l'esperienza educativa dei bambini più immersiva e nel contempo garantire elevati standard di sicurezza. I lavori alla "Giovanni Pascoli" rappresentano solo un mattoncino nella politica che l'Amministrazione intende seguire in materia di edilizia scolastica: a Paese esiste il più grande istituto comprensivo del Veneto e noi vogliamo tenere alti gli standard. Investire nella qualità dell'educazione significa anche investire sul futuro, quello economico e quello civile, perchè una scuola moderna vuole dire dare agli studenti la capacità non solo di apprendere e sviluppare competenze ma anche di diventare dei cittadini pienamente consapevoli».