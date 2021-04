Paese, completati i lavori per mettere in sicurezza cinque scuole

Si sono conclusi i lavori di adeguamento necessari per migliorare la sicurezza legati all’emergenza Covid in alcune scuole del Comune di Paese. I lavori sono stati finanziati completamente o in parte grazie a 110.000 euro arrivati come contributo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. Le opere, iniziate prima dell'inizio delle scuole e completate nel mese di marzo, hanno riguardato la scuola primaria Pravato a Paese, la scuola primaria di Castagnole, la scuola primaria di Treforni e i plessi delle medie di Paese e Postioma.



«Ci siamo concentrati – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici e Vice Sindaco di Paese Francesco Pietrobon – su interventi relativi ai serramenti esistenti e la loro sostituzione oltre che alla realizzazione di pareti mobili in modo da rendere più flessibile l'utilizzo in sicurezza degli spazi scolastici. Inoltre, oltre all'acquisto di nuovi arredi, è stata effettuata la sistemazione delle recinzioni e il miglioramento degli spazi esterni»



Nel frattempo sono stati portati a termine anche i lavori di adeguamento anti-incendio nei plessi relativi alla primaria Pravato di Paese e della primaria di Porcellengo, su cui si è intervenuto per la messa a norma e l'integrazione dell'impianto di rilevazione e lo spegnimento manuale. Le opere hanno richiesto un investimento complessivo 97.500 euro, finanziati al 50% dal Miur.

Nella primaria di Treforni, invece, è stato realizzato un nuovo impianto sempre per la rivelazione degli incendi e lo spegnimento manuale, per un importo di 34.500 euro, coperto per la metà del valore da un finanziamento del Ministero. I lavori consentiranno di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.