Asfaltature a Padernello, si comincia con via Ortigara

Comincia da via Ortigara l'asfaltatura delle vie e delle strade di Padernello, frazione del Comune di Paese. L'Amministrazione ha nei giorni scorsi deciso l'avvio dei lavori, che riguarderanno circa 1 chilometro, che assorbiranno 125 mila euro di finanziamenti. Le opere si sono rese necessarie a causa del forte stato di degrado del manto stradale, che era stato segnalato dai cittadini residenti nella zona anche come elemento di preoccupazione per la sicurezza della circolazione di automobili e biciclette.

«I lavori – ha detto il sindaco di Paese Katia Uberti – sono stati posticipati in attesa che venissero completati gli interventi ai sottoservizi, tra cui anche una importante conduttura dell'acquedotto, oltre alla rete elettrica e ai lavori per il cablaggio delle case alla rete internet super veloce. Da Via Ortigara comincia la riqualificazione delle strade della frazione di Padernello, parte di un più ampio piano delle asfaltature che sarà completato entro la fine dell'anno”.

La opere prevedono la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati per gli attraversamenti in sicurezza, uno in corrispondenza della scuola dell'infanzia “Ida Montini” e l'altro in prossimità degli esercizi commerciali che insistono nella zona.