Gli studenti di Paese incontrano Massimo Stano, oro olimpico nella marcia

E' stato l'incontro con Massimo Stano, oro olimpico della 20 km di marcia, a rappresentare il culmine delle Giornate dello Sport, l’iniziativa voluta dalla Regione Veneto dall’anno scolastico 2016-2017, intesa a sostenere la diffusione delle discipline sportive e lo sport come strumento educativo primario e veicolo di valori. Più di una decina sono state le discipline sportive presentate a Paese e gestite da altrettante associazioni sportive del territorio comunale per gli oltre duemila alunni dell’Istituto Claudio Casteller di Paese, il più grande Istituto comprensivo della regione.

L'incontro con Stano, che si è svolto sabato 5 marzo in modalità telematica, ha visto l'iridato disponibile a rispondere alle numerose domande degli alunni. «Scegliete sempre le vostre passioni - ha detto l'oro olimpico - fino a 13 anni ho provato diversi sport, poi mi sono appassionato alla marcia. Come in tutte le pratiche però la passione non basta, serve abnegazione e spirito di sacrificio. Ma poi i risultati arrivano».

Stano ha spiegato ai ragazzi di fare migliaia di chilometri di allenamento alla settimana. «Oltre alla fatica - ha ricordato - c'è da tenere un occhio sulla tecnica, che non è una cosa semplice. C'è gente che prova ad imbrogliare? Certo, ma i controlli durante le gare sono serrati e non c'è nulla che i giudici non vedano. Cosa penso durante le marce? A niente, bisogna stare concentrati, altrimenti gli errori sono dietro l'angolo".

«Crediamo fortemente al valore dello sport non solo perché fa stare meglio - ha detto il sindaco di Paese Katia Uberti - ma soprattutto in quanto, professando la lealtà, il rispetto per l'avversario e il rispetto delle regole, è una vera lezione di vita. Per questo siamo impegnati nei progetti che integrano e valorizzano l’offerta curricolare di base: da Sport for Kids, con professionisti dello sport che fanno lezione agli alunni della Primaria, al progetto Pedibus con cui gli alunni vanno a scuola a piedi. E ancora con sport integrato, che concretizza la vocazione allo sport inclusivo dell’IC Casteller, unica scuola Special Olympics della regione».

Gli incontri si sono arricchiti di approfondimenti sui temi della prevenzione e della salute con esperti della Croce Verde, della LILT o personalità dello sport come Filippo Sdringola, preparatore atletico professionista presso Inter Women Milano, che ha parlato dell’attività sportiva declinata al femminile. «Abbiamo voluto anche - conclude Katia Uberti - restituire ai propri alunni un po’ di quella normalità e di quell’energia che viene dalla condivisione e dallo stare insieme venute loro a mancare in questi ultimi due anni».

Paese, 7 marzo 2022

Ufficio Stampa