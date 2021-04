Palafrassetto di Montebelluna: approvato il progetto per la manutenzione straordinaria

La struttura presenta ad oggi alcune evidenti e ripetute dinamiche di infiltrazione che necessitano di un intervento immediato per non compromettere l’utilizzabilità dell’edificio

Ben 320mila euro: sono quelli che il Comune di Montebelluna ha destinato all’intervento di manutenzione straordinaria della palestra Omar Frassetto. Un intervento atteso da tempo e per il quale già lo scorso novembre era stata destinata parte dell’avanzo di amministrazione per coprire in toto l’intervento così da mettere in maggiore sicurezza un luogo frequentato dalle associazioni sportive, basket e judo in particolare.

Mercoledì, invece, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica prodotto dall’architetto Marco Giacuzzo di Moreno di Piave, compiendo così un ulteriore passo verso un’opera il cui cantiere partirà nei prossimi mesi Situato in via Biagi, il palazzetto, realizzato nel 1973, presenta ad oggi alcune evidenti e ripetute dinamiche di infiltrazione che necessitano di un intervento immediato per non compromettere l’utilizzabilità dell’edificio. L’intervento di manutenzione straordinaria è infatti pensato proprio per risolvere queste criticità presenti sotto il profilo energetico e di salubrità dell’edificio.

Più nello specifico, la manutenzione straordinaria avrà lo scopo di eliminare le problematiche di infiltrazione presenti, legate in particolare alla mancanza di tenuta dei serramenti e alla presenza di discontinuità createsi nel tempo nell’impermeabilizzazione delle coperture; realizzare un adeguato sistema di ricambio d’aria per dare maggiore salubrità agli ambienti e migliorare il livello di comfort interno per gli utenti finali; e, infine, migliorare le performance energetiche dell’involucro, così da aumentare il livello generale o di risparmio energetico dell’edificio. Dall’analisi effettuata è emersa la necessità di intervenire in modo particolare con la sostituzione dei serramenti presenti in copertura, poiché soggetti a infiltrazioni importanti da eliminare con urgenza, e di alcuni serramenti presenti al piano terra, per la maggior parte collocati sul lato est dell’edificio, caratterizzati da un evidente ammaloramento.

Spiega l’architetto Marco Giacuzzo: “Per ottenere questi obiettivi, abbiamo individuato alcuni interventi puntuali che vanno dalla sostituzione dei serramenti presenti in copertura con nuovi serramenti metallici con apertura e chiusura automatizzata; la sostituzione di alcuni serramenti presenti nella zona palestra e negli spogliatoi, comprese porte di uscita antipanico danneggiate o deteriorate, con nuovi serramenti in alluminio e l’impermeabilizzazione delle coperture piane, attualmente soggette a fenomeni di infiltrazione, mediante la formazione di nuove pendenze laddove necessarie, la stesura di nuove guaine impermeabilizzanti e la sostituzione di canali di gronda, scossaline ed elementi di raccordo”.

Saranno inoltre eseguiti degli interventi localizzati di ripristino degli intonaci interni e delle parti di controsoffitto in cartongesso ammalorate dalle infiltrazioni d’acqua. L’iter prevede a breve il progetto definitivo e a seguire quello esecutivo in modo da affidare i lavori nei prossimi mesi e poter partire con il cantiere già entro l’estate