Palamazzalovo, in corso le procedure per la nuova concessione

Il Comune di Montebelluna ha pubblicato giovedì 10 febbraio il progetto di “Concessione del servizio di gestione del palazzetto dello sport Palamazzalovo, redatto dagli uffici comunali e costituito dal capitolato d’oneri e dai relativi allegati. Scadrà infatti il prossimo giugno l’attuale concessione affidata all’associazione Liberamente che da anni si occupa della gestione della struttura. Alla pubblicazione del progetto seguirà, prossimamente, la pubblicazione del bando di gara a cui saranno invitati i soggetti che sono risultati idonei alla procedura di manifestazione di interesse conclusasi nei giorni scorsi.

La concessione

La gestione avrà una durata di 10 anni dalla data di consegna dell’impianto sportivo. L’impianto sportivo ed i locali oggetto della concessione comprendono il piano palestra più le aree bordo campo regolamentare per pallavolo, basket, calcio a cinque; l’ingresso; i magazzini, uffici e spogliatoi regolamentari; l’area tribune; le aree esterne di parcheggio recintate; le attrezzature sportive fisse e mobili nonché gli impianti. Comprende inoltre anche la piastra in cemento su cui è installato l’impianto di skateboard, la sala boulder e le pareti artificiali di arrampicata e il bar interno. La concessione comprende infatti anche la possibilità di svolgere una attività sia di punto ristoro, attrezzato con distributori automatici o con attrezzatura presidiata, sia in forma di circolo di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciata a favore del gestore o di un soggetto di cui lo stesso si avvale e ad esso collegato per l’intera durata della concessione.

I commenti

Spiega l’assessore allo Sport, Andrea Marin: «Il gestore sarà tenuto a svolgere una serie di attività tra le quali, ad esempio, l’organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni sportive e non, nell’ambito di un quadro di iniziative anche programmate dal Comune, ma anche l’uso proprio dell’impianto sportivo dando priorità all’attività scolastica negli orari stabiliti ed alle attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva; la gestione e la conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili; la gestione dell’attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti il palazzetto nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa».

Conclude il sindaco, Adalberto Bordin: «A quattro mesi dalla scadenza dell’attuale concessione, gli uffici tecnici si stanno adoperando per individuare il nuovo gestore di quella che è una struttura di riferimento per l’attività sportiva, anche a livello scolastico, e non solo, a Montebelluna. Elemento di novità rispetto al passato è aver introdotto l’obbligo, da parte del gestore, di realizzare una serie lavori di manutenzione straordinaria della struttura sportiva. Per i lavori è prevista una spesa di 180mila euro a carico del gestore mentre l’amministrazione comunale - a sostegno delle spese vive, i costi di funzionamento e di gestione dell’impianto sportivo che il gestore dovrà sostenere – erogherà al gestore un contributo economico annuo di 15mila euro».

Gli interventi

Il palazzetto dovrà essere aperto al pubblico,per attività extrascolastiche per non meno di 320 giorni all'anno ed i periodi e gli orari di apertura al pubblico potranno essere modificati in accordo con l’amministrazione comunale. Orari di apertura, tariffe per l’utilizzo degli impianti, regolamenti d’uso e relativi aggiornamenti dovranno essere approvati dalla giunta comunale) e dovrà essere riservato a titolo gratuito l’uso degli impianti a favore di attività promosse o patrocinate dall’amministrazione comunale per almeno 25 giorni l’anno. Tra gli interventi in programma: