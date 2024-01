Pace in Palestina, inviata una proposta di mozione a tutti i Comuni della Marca

Una proposta di mozione, inviata a sindaci e presidenti del consiglio comunale di tutti i Comuni della provincia di Treviso, è stata inviata nelle scorse ore dal "Comitato contro la Guerra di Treviso". «Lo scopo della mozione è far si che i Comuni facciano pressione sul Governo per chiedere un cessate il fuoco e coinvolgere le istituzioni» ha sottolineato Luigi Calesso nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi, 31 gennaio. Giulio Zotti, principale motore del comitato ha spiegato: «E' necessario un messaggio umanitario, trasversale, per dar voce alle migliaia di persone che hanno marciato in queste ore per pace». All'incontro di stamati erano presenti anche Graziano Merotto e Mohamed Abusara, rappresentante della comunità palestinese in Veneto.

Al Comitato Contro la Guerra di Treviso aderiscono: Adl Cobas Treviso, Anpi Treviso, Auser - Cittadini del Mondo, Auser provinciale, Centro Servizi Volontariato Belluno Treviso, Centro Sociale Django, Cgil Treviso, Cooperativa Pace e Sviluppo, Coordinamento LGBTE Treviso, Coordinamento Studenti Medi, Emergency Treviso, ICare, Legambiente Piavenire, Legambiente Sernaglia della Battaglia, Legambiente Treviso, Mani Tese Veneto, Mondo Roverso Oderzo, Non Una Di Meno, Rete degli Studenti, Rete Radié Resch, Slc Cgil Veneto, Treviso per Mediterranea.