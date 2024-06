Finali di Miss Mondo, fascia per la trevigiana Pamela Greggio

Si chiama Pamela Cesario Greggio, e si è aggiudicata la fascia legata alla campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideata e seguita dall’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete.

Un format di successo che vanta la medaglia del presidente della repubblica Sergio Mattarella e da 10 anni gira l’Italia incontrando ragazzi stimolando fiducia e coraggio. Pamela ha conquistato tutti con la sua storia che rappresenta un’ispirazione per tante giovani coetanee. Ex giocatrice di pallavolo, ha combattuto disturbi alimentari che le hanno provocato un forte sovrappeso e un difficile periodo di disagio psichico. Una fragilità affiorata improvvisamente che però non ha condizionato il suo desiderio di rinascita. Essere riuscita all’età di 26 anni ad approdare alle finali di Miss Mondo Italia è per lei un importante rivalsa. Pamela Greggio non è la prima veneta a ricevere questo riconoscimento. Nel 2021 fu la padovana, Deline Nkandu Lumana portò a casa la stessa fascia.

«Un progetto sperimentale - spiega Abete - che affronta le fragilità dei giovani provando a disegnare prospettive proprio lì dove vedono ostacoli insormontabili. Tutto nasce dall’ascolto delle loro paure per dare vita ad un confronto che alimenta nuove consapevolezze utili a riprendere la corsa verso l’affermazione di sé stessi. Il gemellaggio con Miss Mondo è un’occasione per parlare a 120 ragazze di paure, fragilità e sconfitte utili a diventare vincenti»

«Durante la tappa speciale del #NonCifermaNessuno tour - racconta Pamela - ho apprezzato tanto i valori di questa campagna sociale motivazionale. Ho apprezzato la formula del talk che ci ha dato la possibilità di confrontare le nostre esperienze e insieme a Luca Abete individuare possibili soluzioni ai nostri disagi. Porto questa fascia con onore - ha sottolineato Pamela - in rappresentanza di tante ragazze coraggiose che ho incontrato in questa manifestazione. Tutte abbiamo un potenziale. Dovremmo unirci, aiutarci a vicenda e iniziare a credere maggiormente in noi stesse, perché abbiamo una forza interiore che andrebbe solo tirata fuori nel momento opportuno».