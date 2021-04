Adriano Panatta positivo al Covid: «Sono in isolamento, senza sintomi»

L'annuncio è arrivato domenica 11 aprile in diretta a "Quelli che il calcio" dove l'ex tennista era atteso come ospite. Al momento non ha sintomi: decine i messaggi di solidarietà

Adriano Panatta positivo al Coronavirus: l'annuncio è arrivato in diretta televisiva domenica 11 aprile, poco dopo l'ora di pranzo, su Rai 2 dove l'ex tennista era atteso come ospite in studio del programma "Quelli che il calcio".

Collegato in video, Panatta ha annunciato di aver contratto il virus: «Al momento non ho grossi sintomi ma dovrò restare a casa in isolamento fino a quando non mi sarò negativizzato». Decine di messaggi di vicinanza che hanno raggiunto il campione nelle scorse ore. Trevigiano d'adozione, Panatta sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Treviso e il suo nome va ad aggiungersi alla lunga lista di sportivi illustri risultati positivi al virus. 75.140 i trevigiani risultati positivi al tampone dall'inizio della pandemia. A preoccupare l'Ulss 2, al momento, è però l'andamento dei ricoveri ospedalieri che non sembra dare grossi segnali di miglioramento: 304 i ricoverati negli ospedali della Marca di cui 40 pazienti in terapia intensiva.