Adriano Panatta Racquet Club: il nuovo centro sportivo aprirà il 18 ottobre

A Treviso, il prossimo 18 ottobre, prenderà finalmente vita il sogno di una nuova area green dedicata al tennis e al padel, il tutto a pochi passi dalla Ghirada, dagli impianti sportivi di San Lazzaro e dal Centro Calcetto, per una zona che si candida a tutti gli effetti a diventare polo sportivo del capoluogo. Sono infatti ormai terminati i lavori per il nuovo Adriano Panatta Racquet Club, il progetto sportivo del noto campione del tennis (ormai trevigiano d'adozione) che, al fianco del figlioccio Marco Bonamigo e di Philippe Donnet, con la società A&P International ha rilevato l’ex Sporting Club Zambon/Tennis 82 di via delle Medaglie D’oro a Treviso.

Rispetto al progetto iniziale, come riporta "il Gazzettino", i sei campi da padel (ad accesso libero per tutti, no tesseramento) sono stati spostati a fianco del capannone e saranno tre esterni e tre interni. Quattro, invece, i campi da tennis in terra rossa e due sintetici scoperchiabili per le lezioni con i più giovani che vogliano imparare questo bellissimo sport. Ci saranno poi anche le due palestre completamente rinnovate e divise in sala pesi e ginnastica a corpo libero, oltre alla piscine e ad i nuovi spogliatoi. Insomma, un centro polivalente che vuole essere il futuro polo attrattivo per lo sport cittadino.