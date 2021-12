"Pand€conomia di Marca": il ricavato del libro sarà devoluto a LILT

Cosa ci ha insegnato la pandemia? Quali ferite ci resteranno addosso per sempre? Cosa cambierà per sempre? Ci dimenticheremo mai del mese di marzo 2020? Sono solo alcuni degli interrogativi che Luca Pinzi indaga nel suo ultimo libro intitolato "Pand€conomia di Marca", Edimarca edizioni, con prefazione di Mario Pozza. La presentazione del libro si è svolta nei giorni scorsi presso la nuova sede di Lilt Treviso di via Venzone, a cui il progetto editoriale destina tutto il ricavato. L'incontro, moderato da Roberto Borin, caporedattore de La Tribuna di Treviso, ha visto la presenza, oltre che dell'autore e del Presidente LILT Treviso, dott. Alessandro Gava, anche di Maria Rosaria Laganà, Prefetto di Treviso, Mario Pozza, Presidente Camera Commercio di Treviso e Belluno, Tiziano Cenedese, Presidente CentroMarcabanca, Gloria Tessarolo, Assessore Comune di Treviso e Roberto Dalla Riva, editore della pubblicazione.

Un'opera sostenuta da Camera di Commercio di Treviso e Belluno e dalle 4 organizzazioni Assindustria Veneto Centro, Coldiretti Treviso, Confartigianato Marca Trevigiana e ConfCommercio Marca Trevigiana, in cui l'autore formula le risposte ai tanti interrogativi derivati dalla pandemia grazie a dodici interviste a quelle persone che per ruolo si sono ritrovare, all’esplodere dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, a rappresentare migliaia di imprese, lavoratori e fedeli ed a governare l’incidere della pandemia e di un virus che in un modo o nell’altra ha bussato a tutte le nostre porte. Ampio il lavoro di analisi e di ricerca che inizia con la messa in fila di tutti i provvedimenti principali che hanno interessato le categorie economiche e più in generale tutti i trevigiani. Stiamo parlando di quei Dpcm che in qualche modo hanno scandito la nostra vita quotidiana curando, sostenendo e rilanciando il sistema economico del nostro Paese, ma anche mettendolo inizialmente in lockdown, colorandolo successivamente e liberandolo pian piano fino alla nuova ondata pandemica, la quarta, che sta rimettendo in discussione la vittoria finale sul virus.

Pinzi ha voluto quindi raggiungere i suoi interlocutori per scandagliarne soprattutto l'aspetto umano e fotografare il cuore delle istituzioni. Così ecco lo sviluppo delle dodici interviste che ha coinvolto il presidente della camera di commercio, Mario Pozza, il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, il Vescovo di Treviso, Michele Tommasi. Coinvolti anche i presidenti delle categorie datoriali della provincia di Treviso: Federico Capraro (Confcommercio), Giorgio Polegato (Coldiretti), Vendemmiano Sartor (Confartigianato), Alberto Zanata (Assindustria VenetoCentro). L'autore ha poi voluto raccontare il mondo della banca grazie al pensiero del presidente di CentroMarcabanca, Tiziano Cenedese e quello del volontariato grazie all'intervento di Alessandro Gava, presidente di Lilt Treviso. Pinzi ha poi incontrato chi la pandemia l'ha vissuta in trincea come il direttore generale dell'Ulss 2 Marca trevigiana, Francesco Benazzi, e il presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia. Ad aprire le interviste quella del direttore scientifico di Ipsos, Enzo Risso.

Un libro che, partendo dall'analisi dettagliata della pandemia e dalla storia vissuta negli ultimi 2 anni, intende raccontare come è stata affrontata l’esplosione dell’emergenza, l’isolamento, la fragilità che ha pervaso tutti noi nei primi mesi ma anche il fare rete delle istituzioni, la risposta solidale dei volontari e di chi si è trovato in prima linea, il senso di comunità che ha permesso alla Marca trevigiana di reggere all'impatto con il virus. Un libro che ha, infine, un cuore solidale: l'autore e l'editore Edimarca devolveranno l'intero ricavato della pubblicazione alla LILT Treviso. Per prenotare il libro chiamare LILT Treviso 0422 321855.