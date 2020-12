Fraccaro lancia il panettone per sostenere la fertilità

Denatalità: un’emergenza sociale, anche nella Marca. Il Centro della Famiglia di Treviso in vista delle prossime festività, promuove la raccolta fondi per sostenere il “Percorso Famiglia Fertile”, progetto di aiuto e accompagnamento alla natalità rivolto alle coppie.

Come? Semplicemente con una donazione anche di soli dieci euro che verrà premiata con un panettone classico da 750 grammi, realizzato con un impasto speciale con pochi zuccheri, prodotto per l’iniziativa in esclusiva dalla Fraccaro e contenuto in una originale confezione regalo in carta riciclata offerta dalla ditta Taffarello di Carbonera. Un pensiero da gustare o da donare ad amici o, per le aziende, a dipendenti e clienti.

I fondi raccolti per il progetto serviranno a sostenere il “Percorso Famiglia Fertile”, servizio di supporto offerto dal Consultorio Familiare di Via San Nicolò alle coppie che, pur non avendo una totale sterilità attestata, riscontrano difficoltà a concepire.

Frutto di due protocolli d’intesa siglati con Usl 2 Marca Trevigiana e l’Istituto Scientifico Internazionale presso il Policlinico Gemelli, il percorso propone un accompagnamento personalizzato, con l’obiettivo di offrire opportunità appropriate a questo delicato e, a volte, “travagliato” momento. Una proposta innovativa verso la consapevolezza dei ritmi della fertilità con il sostegno di operatori medico-sanitari altamente qualificati.

Le persone e le aziende che sosterranno l’iniziativa potranno beneficiare di agevolazioni fiscali. È possibile prenotare il panettone Fraccaro via mail, scrivendo a segreteria@consultoriotreviso.org, o al telefono, contattando il Centro della Famiglia al numero 0422.582367.