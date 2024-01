Panevin sul Sile, divorzio tra Roncade e Quarto d'Altino: «Niente falò condiviso»

Si avvicina la serata dei Panevin nella Marca: venerdì 5 gennaio, maltempo permettendo, stanno venendo confermati alcuni dei falò più attesi dell'Epifania. Tra questi avrebbe dovuto esserci anche il Panevin sulle acque del Sile che univa i comuni di Roncade e Quarto d’Altino, nel Veneziano.

Dopo oltre vent'anni però, il falò non sarà più allestito sulla piattaforma galleggiante in mezzo al fiume ma si "sdoppierà" in due eventi distinti nei rispettivi comuni. Sulla sponda veneziana l'appuntamento è per venerdì 5 gennaio, alle ore 20, con il falò allestito e bruciato sulla golena del Sile, non più al centro del fiume. In passato il panevin di Quarto si era caratterizzato proprio per il fatto che veniva allestito su una piattaforma in mezzo al fiume, con l’accensione eseguita da gruppi di sommozzatori. Un’iniziativa possibile grazie alla collaborazione tra le Pro Loco di Quarto e Roncade. L'anno scorso il falò era stato sostituito da dei giochi di luce. Quest’anno, invece, è venuta meno la collaborazione tra le due Pro Loco: Quarto d'Altino accenderà così il Panevin sulla golena del fiume. Al termine, la consegna delle calze ai bambini e la degustazione di pinza e vin brulè per tutti. A Musestre (Roncade) il falò dell'Epifania verrà acceso dalle 19.30 nel campetto parrocchiale della frazione. A corredo della serata ci sarà la camminata delle Befane e dei Babbi Befani, l'arrivo dei Re Magi, truccabimbi, pinza, cioccolata calda e vin brulè per tutti.

Gli altri falò

Nell'Alta Marca l'assessore di Conegliano, Claudio Toppan, ha confermato i falò nelle frazioni di Costa, Scomigo e Collalbrigo: rientrata l'allerta smog. A San Vendemiano torna il grande falò organizzato da Avis e Pro loco, anticipato dalla recita dei vespri in chiesa e con i fuochi d'artificio in chiusura. A Susegana panevin in zona industriale allestito dal comitato: "I fatti nostri". Sarà uno dei Panevin più alti della provincia e la festa inizierà già dalle 17, sempre confidando nella clemenza del meteo. L'arrivo di una nuova perturbazione nella Marca è previsto, infatti, proprio tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio.