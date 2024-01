Panevin a Treviso e provincia: ecco tutti i falò dell'Epifania nella Marca

Nella Marca la tradizione del Panevin si festeggerà venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2024. Dalla tradizione cristiana del Natale, nella Marca Trevigiana il 5 gennaio si passa a quella pagana con un rito centenario: il panevin. Il simbolico falò trae le sue origini dalla tradizione agricola e vuole fungere da benevolo portatore di fortuna per l’anno che va a cominciare. Il fuoco purificatore su cui la sera del 5 gennaio vengono distrutte simbolicamente le sfortune del passato illumina le fredde notti della Marca e dalla direzione delle faville e del fumo che si levano dal cumulo di sterpi e legno, si traggono gli auspici – in cuor nostro sempre benevoli – per ciò che ci riserva il futuro. Tradizione vuole che in occasione del panevin vengano distribuite pinza e vin brulè e che gli anziani intonino attorno al fuoco le litanie propiziatorie (antanie).

I Panevin della Marca Trevigiana

5 gennaio

Arcade

Quest'anno il Panevin giunge alla sua 57^ edizione che si terrà nella centrale Piazza Vittorio Emanuele. Come ad ogni edizione sono attesi migliaia di partecipanti. Il programma della festa inizia già dalle ore 13.30 con l’apertura del ristoro Alpino e le tante iniziative in programma: l'arrivo della Befana alla 14.30 e alle 19.30 la banda musicale di Pederobba a cui seguirà l'arrivo dei Re Magi con la benedizione del panevin. Infine l'accensione alle 21 con il Governatore del Veneto Luca Zaia.

Treviso

San Lazzaro – Piazzale Parcheggio – ore 20.00

San Pelajo - Chiesa - 20.30

Sant’Artemio – Museo Piavone – ore 20.30

Selvana - 20

Sant'Angelo - 20

Breda di Piave

Piazza Nazioni Unite – ore 20

Cappella Magggiore

Borgo Gava - ore 20

Carbonera

Parco Rio Riul – ore 20.00

Biban - Villa Tiepolo Passi - ore 18

Vascon – Piazzale Chiesa – ore 18.30

Pezzan - Via Grande - ore 20.00

Mignagola - Oratorio Papa Luciani - ore 20.30

Casale sul Sile (31^ edizione)

Porticciolo di Casale - ore 20.00

Illuminato da un emozionante gioco di luci e musica sul fiume Sile. Per i più piccoli il suggestivo arrivo delle Befane in barca, cariche di doni per i bimbi. Ed infine vin brulè, cioccolata calda, pinza e dolci sotto le stelle per festeggiare insieme il nuovo anno.

Casier

Via Vecchie Peschiere - 20.30

Castelfranco Veneto

Salvarosa – ore 19.30

Cavaso del Tomba

Via Ronche – ore 20.00

Chiarano

Impianti sportivi - ore 16.30

Cimadolmo

Via Calliselle – ore 20.00

Cison di Valmarino

Case Marian - ore 20

Rolle Rolle – ex Scuole Elementari - ore 20

Mura - campo giochi - ore 20

Gai – Gai di mezzo - ore 20

Tovena – Via Nazionale - ore 18

Conegliano

Lourdes - ore 20.30

Collalbrigo – via Marsiglion - ore 20.30

Costa – Area chiesa parrocchiale di Costa - ore 20

Parrocchia di San Pio X – ore 20

Campolongo - ore 20

Cordignano

Dalle 19.00 alle 23.00 ogni 15 minuti da Cordignano parte un bus navetta gratuito che porterà le persone ai tradizionali Panevin di: Silvella, Pinè e Pinidello

Crespano del Grappa

Località Giarre – ore 20.00

Crocetta del Montello

Campo sportivo della Chiesa – ore 20.00

Farra di Soligo

Farra – Loc. Col Attila

Col San Martino – Loc. Giussin

Col San Martino – Loc. Canal

Col san Martino – San Vigilio

Soligo – Area festeggiamenti - ore 20

Follina

Centro Polifunzionale - ore 20

Farrò – parco della Chiesa - ore 20

Valmareno – Chiesetta San Giacomo - ore 20

Fontanelle

Vallonto – Via Vallonto – ore 20.00

Lutrano - ore 20.30

Fregona

Fratte – Col de Vacca – ore 20.30

Mansuè

Impianti sportivi – ore 20.00

Maserada sul Piave

Parabae - ore 20

Miane

Miane – Centro Polifunzionale – ore 20.00

Premaor – Via Campon – ore 20.00

Combai – Curva del Cristo – ore 20.00

Posa Puner – Rifugio Alpino – ore 20.00 (è il più alto Panevin in provincia di Treviso a 1.334 metri s.l.m.)

Col Ronch - ore 17

Mogliano Veneto

Piazza Berto – ore 20.00

Zerman - Centro Polivalente – ore 20.00

Campocroce – ore 20.00

Moriago della Battaglia

Casa del Musichiere - ore 20

Mosnigo – Vicino Chiesa - ore 20

Motta di Livenza

Chiesa Malintrada - ore 19.30

Oderzo

Camino - ore 20

Faè - ore 20 vicino alla vecchia chiesa

Fratta - ore 20 vicino alla chiesa di San Valentino

Magera - ore 20 vicino alla struttura dell’Arisma

Piavon - ore 20 area antistante la chiesa

Pederobba

Covolo – Campo Sportivo – 6 gennaio ore 17.00

Pieve di Soligo

Pieve – Casa di Riposo - ore 20

Patean – campo rugby - ore 20

Patean – Via Gramsci - ore 20

Ponzano Veneto

ore 20

Preganziol

San Trovaso - campo sportivo - ore 20.30

Refrontolo

Refrontolo – Tempietto Spada - ore 20

Revine Lago

Via S.Maria – ore 20

Riese Pio X

Spineda – Via Costanza – ore 20.00

Roncade

Chiesa di Musestre – ore 19.30

San Cipriano

Vallio

Biancade

Cà Tron

Salgareda

Piazzale Camillo Cibin - ore 20

San Biagio di Callalta

Spercenigo - ore 19.30

San Pietro di Feletto

Pieve - ore 20

Santa Maria di Feletto - piazza - ore 20

Rua di Feletto - ore 20

San Polo di Piave

Via Acquedotti Romani - ore 20

Santa Lucia di Piave

Via Caldemolin

Sernaglia della Battaglia

Via Gravette - ore 20

Fontigo – Campo Sportivo - ore 20

Falzè – al Pedrè - ore 20

Villanova – ore 20

Susegana

Colfosco – Parco Amicizia - ore 20

Collalto – Area Festeggiamenti - ore 20

Crevada - ore 19

Via Einaudi - ore 20

Tarzo

Via Trevisani nel Mondo - ore 20

Colmaggiore - ore 20

Trevignano

Parrocchia - ore 19.45

Vazzola

Tezze di Piave – ore 17.00

Vidor

Area festeggiamenti - ore 20

Colbertaldo – Madonna delle Grazie - ore 20

Vittorio Veneto

Ceneda - Via Malanotti - ore 17.30

Forcal - ore 18

San Lorenzo - ore 19

Cozzuolo - ore 20

Nove - ore 20

San Giacomo - 20.30

Zenson di Piave

Via dell’Ansa - ore 20.30

6 gennaio

Casier

Dosson - ore 17-30

Cornuda

Via Valle in Piano - ore 20

Via San Valentino - ore 20

Gorgo al Monticano

Impianti sportivi – ore 20.00

Meduna di Livenza

Bar Fasan - ore 19

Morgano

Badoere – Piazza Indipendenza - ore 20.00

Paese

Casa degli Alpini - ore 19

Pederobba

Campo Sportivo di Covolo di Pederobba – ore 20.00

Preganziol

Sambughè - ore 17

San Zenone degli Ezzelini

Piazza Conti di Rovero - ore 18

Spresiano

Sede degli Alpini - ore 19.30

Vittorio Veneto

Carpesica - ore 19