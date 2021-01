Panevin 2021, il sindaco di Treviso: «Vietati tutti i falò»

«A scanso di equivoci e per evitare che circolino informazioni errate ricordo che nel territorio comunale di Treviso, quest’anno, non si svolgeranno Panevin». A dirlo è il sindaco Mario Conte che, via Facebook, ha ricordato a tutti i trevigiani il divieto di accendere i tradizionali falò per la giornata dell'Epifania: «Sono da considerarsi abusivi» ha precisato il primo cittadino.

Dopo l'ordinanza anti-botti valida fino al 6 gennaio, il Comune ha vietato anche i tradizionali falò dell'Epifania. Un provvedimento che arriva a pochi giorni di distanza dalla discussa decisione dei sindaci di Oderzo e Codognè di autorizzare i Panevin "domestici" alti non più di tre metri e organizzati alla presenza di pochi congiunti nei giardini di casa. Nel Comune di Treviso non sarà possibile nulla di tutto ciò.