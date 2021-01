Male incurabile, il sorriso di Paola si spegne in Brasile a soli 49 anni

Paola Ceccato mancata all'affetto dei suoi cari nei primi giorni del 2021. Aveva 49 anni. Figlia di Giovanni Ceccato, ex presidente del gruppo pensionati di Pederobba, nel 2010 aveva lasciato la Marca per trasferirsi con il marito Stefano in Brasile.

Come riportato da "Qdpnews.it", Paola è morta a causa di un tumore maligno scoperto in fase ormai troppo avanzata per essere curato. I primi sintomi erano comparsi a novembre, durante una vacanza con il marito nel sud del Brasile. Sono bastati pochi mesi perché la malattia si portasse via il suo sorriso inconfondibile. Paola amava viaggiare e, nel 2010, aveva coronato il sogno di una vita trasferendosi in Sudamerica con il marito. La coppia aveva aperto un piccolo ristorante a Salvador De Bahia, nel Nordest del Brasile. Nel 2014 la proposta di aprire un nuovo ristorante, il “Casa De Vina” nella casa del grande poeta brasiliano Vinicius De Moraes. Un locale che ben presto diventerà uno dei più famosi ristoranti della città, tanto da suscitare l’interesse da parte della stampa e delle tv locali e nazionali. Paola amava aiutare gli altri e oggi sono tantissimi gli italiani espatriati in Brasile che la ricordano commossi e con affetto. La sorella Angela era partita da Pederobba per assisterla negli ultimi giorni di vita. Dopo la cremazione, le sue ceneri torneranno a Pederobba. Dopo il rientro in patria, nella chiesa parrocchiale di Onigo verrà organizzata una cerimonia funebre in suo ricordo.