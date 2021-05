Paola Egonu portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo: «Sarebbe un onore, sono pronta»

Paola Egonu, 22 anni, è una delle pallavoliste simbolo del volley italiano. Nata a Cittadella (Padova) da genitori di origine nigeriana quest’anno con l'Imoco Volley Conegliano ha vinto Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Champions.

Alle prossime Olimpiadi di Tokyo lotterà per l’oro olimpico ed è nella short list del Coni per il ruolo di portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi. Nel 2018 aveva rivelato di amare una sua collega e oggi torna a parlare di sé e dei suoi obiettivi sportivi, oltre che dei suoi sentimenti, in una lunga intervista al "Corriere della Sera". «Sarebbe fantastico, un onore pazzesco - dice Paola a proposito della possibilità di essere scelta come portabandiera alle prossime Olimpiadi di Tokyo - Wow, poi potrei morire anche subito! Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità, davvero: io, di colore, italiana e la bandiera. L’ignoranza e certe cose del passato hanno bisogno di un taglio netto. Sono pronta. Facciamola, bum, questa rivoluzione». Egonu si descrive come giocatrice: «Nella squadra sono quella che attacca sempre, anche perché non sono capace di fare altro! Super aggressiva, però fuori dal campo mi trasformo. Macché tigre: amo stare con me stessa, il massimo che reggo in compagnia sono un paio d’ore. Poi time out, ragazze, vi saluto, ciao». E dice di non essere omosessuale: «Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo».

Ha un amore, oggi? "No, non c’è. Io sono una pazza che si innamora a prima vista, bang, in due secondi. Non sto lì a pensarci, parto come un treno. Poi prendo anche i miei bei due di picche, batoste micidiali, però almeno me la vivo al cento per cento, senza rimorsi. Devo dire che l’idea del grande amore non mi fa impazzire: mi interessa ciò di cui ho bisogno in una certa fase della mia vita, non deve perforza essere per sempre. Però sono incoerente perché credo che il matrimonio sia un’istituzione fantastica. Boh, forse ho le idee un po’ confuse». Infine, la domanda su chi ha votato alle elezioni politiche del 2018: «Non ho votato perché ero via con la Nazionale. Ma prima di votare vorrei informarmi, essere perfettamente consapevole di chi voto e perché lo faccio. Sennò non me la sento».