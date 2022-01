Camera di commercio, capoufficio trovata morta in casa a 56 anni

Da alcuni giorni era a casa in malattia ma, lunedì 24 gennaio, non ha più risposto al telefono. I familiari, preoccupati, sono andati a vedere come stava e l'hanno trovata senza vita nel suo appartamento.

È morta così Paola Feltresi, 56enne originaria di Albignasego ma da anni residente a Treviso dov'era molto conosciuta per il suo lavoro di responsabile dell'ufficio metrico della Camera di Commercio. Professionista stimata da moltissimi colleghi, collaborava con la Camera di Commercio trevigiana dal 1991. Fatale un malore nell'appartamento in cui viveva da sola. Non c'è stato tempo per allertare i soccorsi. La notizia in queste ore ha provocato grande cordoglio tra i colleghi e le tante persone che avevano conosciuto Paola come una professionista capace e disponibile. A piangerla oggi la mamma Antonietta, gli zii, le zie e i cugini. Giovedì 27 gennaio l'ultimo saluto, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino ad Albignasego.