Male incurabile, mamma Paola perde la vita a 49 anni

Valdobbiadene è in lutto per la scomparsa di Paola Geronazzo in Comarella: madre di due figlie, Giulia Marina e Laura, ha perso la vita a 49 anni nella giornata di venerdì 5 novembre per un tumore rivelatosi incurabile. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Paola era molto conosciuta a San Vito a Valdobbiadene dove si era battuta per tenere aperta la scuola del borgo, che rischiava la chiusura a causa dei pochi iscritti legati al calo demografico del paese. Ecco perché, appena in paese si è diffusa la notizia della sua scomparsa, fuori dalla scuola è comparso uno striscione a lei dedicato: "Grazie Paola".

Il consigliere regionale Tommaso Razzolini e l'assessore comunale Martina Bertelle l'hanno voluta ricordare con queste parole: «È sempre difficile scrivere qualcosa in queste situazioni, ma un grazie è doveroso dirtelo! Siamo qui, fuori dalla scuola per la quale hai sempre dedicato tempo, fatica e passione. Siamo qui con lo striscione delle tue amiche e colleghe di battaglie. Ricordiamo ancora l'incoraggiamento e l'entusiasmo che mettevi per la nostra comunità: dalle giornate sulla neve, alle iniziative benefiche, alle tante attività come la merendata di San Marco a Pian de Farnè. Eri lì, sempre pronta e con il sorriso. Paola che questo tuo modo di fare possa essere d'esempio per tanti altri». Paola lascia il marito Marco, le figlie Giulia Marina e Laura, la mamma, i fratelli, cognati e cognate, nipoti, parenti ed amici tutti. I funerali sono stati celebrati lunedì 8 novembre nel Duomo di Valdobbiadene.