Paola Roma eletta presidente dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana

L'associazione dei comuni della Marca Trevigiana si tinge di rosa con l’elezione di Paola Roma al timone dell'organizzazione che rappresenta più di 90 comuni della provincia. «Una figura che saprà dare risposte alle istanze delle amministrazioni locali che quotidianamente si confrontano sulla promozione, sulla valorizzazione e sull’organizzazione di un territorio che è una straordinaria combinazione di economia, paesaggi, arte, storia, bellezze naturali e ospitalità». A dirlo è il presidente del Veneto, Luca Zaia, congratulandosi con la neoletta presidente già sindaco di Ponte di Piave e guida della conferenza provinciale dei sindaci dell’Ulss2.

«Sono certo che la sua esperienza come amministratore locale darà un forte impulso all'associazione, che da oltre settant’anni rappresenta gli enti locali e ne valorizza il ruolo, continuando ad offrire risposte concrete ai problemi che toccano da vicino le comunità della Marca – prosegue il Governatore -. Ci sono molte sfide da affrontare, in primis la grande opportunità rappresentata dal Pnrr per cui credo che, ancora una volta, l'associazione, con Paola e tutto il suo staff, saprà dimostrare di essere un punto di riferimento nel territorio».

Agli auguri di Zaia si sono aggiunti anche i complimenti di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso. Proprio al Sant'Artemio, infatti, ha sede non solo la Provincia ma anche gli uffici dell'associazione da oggi presieduta da Paola Roma: «Buon lavoro a Paola Roma, collega sindaca molto competente. Sono felice di avere lei come nuova vicina di casa e sono certo che con lei proseguirà e anzi, si consoliderà, il proficuo lavoro tra la Provincia e l’Acm che ha già portato numerosi frutti, specie nella formazione dei dipendenti nella diffusione di best practice a favore delle Amministrazioni Comunali, mission dell’Ente che governo. Allo stesso modo mi complimento con Marco Dalla Pietra, sindaco di Spresiano, eletto a presidente del Centro Studi dell’ACM, organo molto utile per analizzare il territorio e i suoi bisogni, e ringrazio la presidente uscente Barazza per la collaborazione e il lavoro svolto in questi anni. La Provincia è la casa dei comuni – chiude Marcon – quindi continueremo a lavorare per supportare gli Amministratori del territorio trevigiano. Ricordo che proprio ieri abbiamo lanciato il bando di co-finanziamento per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi dedicati ai comuni».