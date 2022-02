Insegnante di francese e volontaria Avo: è mancata Paola Scorzon

Si è spenta serenamente nel giorno di San Valentino Paola Scorzon, 84 anni. Originaria di Venezia, da giovane si era trasferita con la famiglia nella Marca e qui è rimasta fino alla fine dei suoi giorni, lavorando come insegnante di francese e facendosi conoscere e stimare come volontaria dell'Avo di Treviso per quasi trent'anni.

Dopo la laurea in Lingue a Venezia, si era specializzata a Bologna e il suo primo incarico come insegnante era arrivato alle scuole medie di Montebelluna. Poco tempo dopo il trasferimento a Treviso dove era rimasta fino al termine della carriera alle scuole "Martini". Ricordata ancora oggi da molti alunni, Paola aveva un'enorme passione per la poesia, la pittura e la fotografia. Negli ultimi 30 anni aveva collaborato con l'Avo, l'associazione dei volontari ospedalieri, diventandone un vero e proprio punto di riferimento. A piangerla oggi la sorella Nicoletta con Neno e le nipoti Cristina con le figlie Sabrina e Clarissa e Claudia con Marco e Matteo, uniti ai parenti tutti. I funerali sono stati celebrati venerdì 18 febbraio nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore.