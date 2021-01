Male incurabile, è morto Berlese: presidente degli apicoltori della Castellana

Paolo Berlese, presidente del "Gruppo apicoltori della Castellana", è mancato a soli 55 anni. «Lo ricorderemo per la sua disponibilità e dedizione all'associazione - hanno scritto su Facebook i membri del Gruppo apicoltori - Il suo sorriso continuerà ad alimentare il suo ricordo nella nostra quotidianità». Una notizia che ha provocato grande cordoglio in tutta la Castellana dove Berlese era conosciutussimo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a novembre 2020 aveva scoperto di avere un tumore allo stomaco che aveva già intaccato anche il fegato. Inutili le cure: nel giro di pochi mesi Berlese ha perso la vita nella sua abitazione. Dopo il diploma di ragioniere all'Astori, ha lavorato per vent'anni alla Ascom di Castelfranco Veneto. Dal 2000 fino alla scoperta della malattia è stato coordinatore del personale di elaborazione dati alla Di Santo & Favaro di Vedelago. Sposato dal 1993 con l'amata moglie Lorenza, Paolo lascia le due figlie Martina e Anna, rispettivamente di 19 e 14 anni. L'apicoltura non era la sua unica passione, i bonsai e la lettura lo appassionavano tantissimo e amava praticare e seguire il ciclismo. Era tra i fondatori del gruppo dei "Canarini" a Vedelago. Persona sempre disponibile e dalla grande socialità, lascia un vuoto enorme nelle tante persone che l'hanno conosciuto. I funerali saranno celebrati domani, martedì 19 gennaio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Salvarosa, a Castelfranco Veneto.