Male incurabile, il sorriso di Paolo De Marchi si spegne a 60 anni

Zero Branco in lutto per la scomparsa di Paolo De Marchi, mancato all'affetto dei suoi cari a 60 anni. "Possa il cammino venirti incontro, possa il sole brillare caldo sul tuo volto fino al nostro prossimo incontro" si legge nell'epigrafe comparsa in paese in queste ore, lasciando addolorati tantissimi cittadini e conoscenti del negoziante.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", De Marchi lavorava con i fratelli al punto vendita "L'agricola", negozio specializzato in prodotti per l'agricoltura in centro a Zero Branco. Tantissimi i professionisti che sono stati aiutati dalla sua esperienza e competenza nel settore. Ben voluto da tutti, il 60enne ha perso la sua battaglia contro un tumore rivelatosi incurabile. Da giovane aveva giocato per diversi anni a calcio, persona sempre disponibile ed affabile lascia un vuoto enorme nei familiari e nei tanti clienti incontrati sul lavoro. Il funerale è stato fissato per venerdì 12 novembre, alle ore 15, nella chiesa di Sant'Alberto a Zero Branco. A piangerlo ci saranno la moglie Morena, i figli Katia e Luca, i fratelli, nipoti, amici e parenti tutti.