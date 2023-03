Addio a Paolo Dotto, morto d'infarto come il figlio Piero

Treviso piange in queste ore la scomparsa improvvisa di Paolo Dotto, imprenditore del settore energetico molto noto anche nel Veneziano. Martedì 21 marzo un infarto lo ha colto nella sua abitazione, Dotto è riuscito a chiamare i soccorsi e a lasciare aperta la porta di casa prima di accasciarsi a terra e perdere i sensi.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per l'imprenditore 76enne non c'era già più nulla da fare. Un destino tragico, identico a quello toccato al figlio Piero, ex giocatore del Benetton Rugby con cui aveva vinto cinque scudetti, mancato nel 2012 a soli 42 anni. Grande appassionato di sport (dal rugby al ciclismo, passando per il calcio), lascia un vuoto enorme nelle molte persone che l'avevano conosciuto e oggi lo ricordano con stima e affetto. Il funerale sarà celebrato venerdì 24 marzo, alle ore 11, nella chiesa di Sant'Agnese a Treviso.